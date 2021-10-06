Günlük burç yorumları (6 Ekim 2021)

06.10.2021 - 00:19
Terazi burcunda yeniay
Dingin bir başlangıç yapmak için elimizden geleni yapmamız gereken bir gün. Kollarınızı yeni olana sıvayın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
İlişkiler konusunda bomba gelişmeler kapınızı çalabilir bu aralar. O nedenle mümkün mertebe mülayim olmanız harika olur.
Boğa
Sağlık konusunda yeni başlangıçlar ne iyi olur. Özellikle kendinizi bu anlamda biraz aktifleştirin. Kışı başka türlü geçirmeniz zor.
İkizler
Şirin tatlı bir aşk kelebeği olmamanız için hiçbir neden yok. Biraz daha sadık kalmayı hedefleseniz her şey tamam olur.
Yengeç
Çekirdek ailenizle ilgili bazı meselelerde artık yeniden başlamak gibi bir karar söz konusu olabilir. Kırmadan yapın yapacağınızı.
Aslan
Kardeş veya kardeş kadar çok sevdiğiniz insanlarla sil baştan başlayabilirsiniz. Konuşmalara özen gösterin.
Başak
Maddi anlamda yeni bir dönemin kapılarını açmak üzere hissedebilirsiniz kendinizi. Olabildiğince aklı selim kararlar alın.
Terazi
Kendinizi fazla önemsediğiniz bir günden geçecek olabilirsiniz. Tabi önemseyin ama abartmayın derim.
Akrep
Kendinizle tartışıp tartışıp, durup durup kavga edebilirsiniz bugün yapmayın böyle şeyler. Bugün daha iyi davranın kendinize.
Yay
Sosyal alanda yeni güzel başlangıçlara kendinizi planlayabilirsiniz. Ama ne olursa olsun prestijinizi düşünürken çok da bencilleşmeyin.
Oğlak
Kariyerde hoş sürprizler kapınızı çalacak olabilir. Ne olursa olsun. Dengeleri iyi gözetmeye bakın. Kazançlı çıkan siz olursunuz.
Kova
Akademik konular, yurtdışı meseleleri önünüzde bu aralarda güzel fırsatlar açabilir. Sağınıza, solunuza bakmanızda fırsatları kollamanızda fayda var.
Balık
Ortak kazanılan gelirler konusunda yeni bir gelişme olabilir. Resmi kurumlarda önünüzde güzel fırsatlar açılabilir.