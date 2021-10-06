Günlük burç yorumları (6 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 6 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

06.10.2021 - 00:19

Günlük burç yorumları (6 Ekim 2021) - 1

Terazi burcunda yeniay

Dingin bir başlangıç yapmak için elimizden geleni yapmamız gereken bir gün. Kollarınızı yeni olana sıvayın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (6 Ekim 2021) - 2

Koç

İlişkiler konusunda bomba gelişmeler kapınızı çalabilir bu aralar. O nedenle mümkün mertebe mülayim olmanız harika olur.

Günlük burç yorumları (6 Ekim 2021) - 3

Boğa

Sağlık konusunda yeni başlangıçlar ne iyi olur. Özellikle kendinizi bu anlamda biraz aktifleştirin. Kışı başka türlü geçirmeniz zor.

Günlük burç yorumları (6 Ekim 2021) - 4

İkizler

Şirin tatlı bir aşk kelebeği olmamanız için hiçbir neden yok. Biraz daha sadık kalmayı hedefleseniz her şey tamam olur.

Günlük burç yorumları (6 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Çekirdek ailenizle ilgili bazı meselelerde artık yeniden başlamak gibi bir karar söz konusu olabilir. Kırmadan yapın yapacağınızı.

Günlük burç yorumları (6 Ekim 2021) - 6

Aslan

Kardeş veya kardeş kadar çok sevdiğiniz insanlarla sil baştan başlayabilirsiniz. Konuşmalara özen gösterin.

Günlük burç yorumları (6 Ekim 2021) - 7

Başak

Maddi anlamda yeni bir dönemin kapılarını açmak üzere hissedebilirsiniz kendinizi. Olabildiğince aklı selim kararlar alın.

Günlük burç yorumları (6 Ekim 2021) - 8

Terazi

Kendinizi fazla önemsediğiniz bir günden geçecek olabilirsiniz. Tabi önemseyin ama abartmayın derim.

Günlük burç yorumları (6 Ekim 2021) - 9

Akrep

Kendinizle tartışıp tartışıp, durup durup kavga edebilirsiniz bugün yapmayın böyle şeyler. Bugün daha iyi davranın kendinize.

Günlük burç yorumları (6 Ekim 2021) - 10

Yay

Sosyal alanda yeni güzel başlangıçlara kendinizi planlayabilirsiniz. Ama ne olursa olsun prestijinizi düşünürken çok da bencilleşmeyin.

Günlük burç yorumları (6 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Kariyerde hoş sürprizler kapınızı çalacak olabilir. Ne olursa olsun. Dengeleri iyi gözetmeye bakın. Kazançlı çıkan siz olursunuz.

Günlük burç yorumları (6 Ekim 2021) - 12

Kova

Akademik konular, yurtdışı meseleleri önünüzde bu aralarda güzel fırsatlar açabilir. Sağınıza, solunuza bakmanızda fırsatları kollamanızda fayda var. 

Günlük burç yorumları (6 Ekim 2021) - 13

Balık

Ortak kazanılan gelirler konusunda yeni bir gelişme olabilir. Resmi kurumlarda önünüzde güzel fırsatlar açılabilir.

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