Günlük burç yorumları (6 Ekim 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün iletişim, ulaşım konusunda dikkatli olmalısınız. Merkür ile Mars arasındaki dik açı netleşiyor, araç arızalarına, kazalara dikkat etmelisiniz. Venüs, Mars ve Satürn arasındaki olumlu açı devam ederken alışveriş, ticari hareketlilik ve bereket etkisi devam ediyor.

Akşam saatlerinde Ay ile Uranüs arasında karşıtlık açı oluşacak, sıra dışı olayların açığa çıktığı ve tepkilerinizi gizlemekte güçlük çektiğiniz bir deneyim yaşayabilirsiniz. Toplumsal anlamda yaşananlara tepkiler akşam saatlerinde büyüyebilir.