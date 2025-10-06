Günlük burç yorumları (6 Ekim 2025)

Aslan: Bugün ilişkilerinizde kontrol etme ihtiyacınız artabilir. Aşk hayatında kıskançlık ya da güvensizlik hissi sizi zorlayabilir; bu duygularla yüzleşip altında yatan gerçek nedeni anlamaya çalışmalısınız. İş yaşamında ise gizli bilgiler ya da arka plan çalışmaları sizi bir adım öne çıkarabilir. Maddi konularda ise borç, kredi ya da miras gibi ortak kaynaklarla ilgili meseleler gündeme gelebilir.