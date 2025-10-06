Günlük burç yorumları (6 Ekim 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 6 Ekim 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün iç dünyanızda dinginlik arayışına girebilirsiniz. Özellikle sabah saatlerinde huzursuzluk hissedebilirsiniz ancak gün ilerledikçe zihniniz netleşecek. Aşk hayatında geçmişte yaşanan bir konu tekrar gündeme gelebilir; bu durumu duygusal bir hesaplaşma yerine şefkatli bir yüzleşmeye dönüştürmelisiniz. İş hayatında gizli kalmış bir fırsatı fark edebilirsiniz. Gözlem yeteneğiniz bugün çok kıymetli. Maddi konularda ise aceleci kararlar yerine, araştırma yaparak ilerlemeniz uzun vadede sizi koruyacaktır.