Günlük burç yorumları (6 Eylül 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 6 Eylül 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün Ay terazi burcundaki seyahatine devam ediyor. Sabah saatlerinde Ay ile Jüpiter arasında güzel bir açı oluşuyor. Yeniay sonrası bir şeyleri büyütmek, geliştirmek, genişletmek isterseniz enerjisi güzel etkiler barındırıyor. Bugün Uranüs-Merkür arasındaki gerilimli açı biraz daha yaklaşıyor. İletişim ve ulaşım konularında sorunlar meydana gelebilir.