Günlük burç yorumları - 6 Haziran 2021

06.06.2021 - 00:25
Fazla aceleci, mücadeleci bir gün
Bugün dürtüsel davranarak, ani çıkışlarda bulunma riski var. Öfke ile kalkan zararla oturur.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kazalara bugün dikkat edin, dalgınlıkla gerçekleşecek kazalara bugün çok açık olabilirsiniz. Elinize, kolunuza, aklınıza bugün sahip çıkın derim.
Boğa
Ani, sürpriz harcamalara dikkat edin. Hele internetten elinizi, ayağınızı çekin bugün. Kantarın topuzu şaşmaya pek müsait bir gün gibi duruyor.
İkizler
Maddi konuda belirsizlik canınızı bugün sıkabilir, kendinizi sosyal mecralara atıp eşinizle dostunuzla har har gıybet yapmanız size harika gelecektir.
Yengeç
Bugün kafanız baya pazar yeri gibi olabilir. Alıngan davranışlar gösterebilirsiniz. Bu alınganlığınızı bugün çok ortaya koymazsanız iyi olur.
Aslan
İş ve kariyer ile ilgili tatil günü de olsa olumlu bir görüşme yapabilirsiniz. Kaçırmayın fırsatları. Ama boş konuşmalardan da uzak durun.
Başak
Uzun süreli birlikteliğiniz konusunda bugün hem iyi hem de sıkıcı haberleri, olayları üst üste yaşamanız söz konusu olabilir. O nedenle makul olun.
Terazi
Ortak gelirler konusunda bir adım atmanız gerekiyorsa bugün bu konularda sakin görüşmeler yapabilirsiniz. İyi dinleyin karşınızdakini.
Akrep
Gerginliğinizi üzerimden atacağım diye kendinizi çevrenizle daha gergin bir pozisyona sokmayın. Çevrenizi kontrol etmekten vazgeçin bugün.
Yay
Yakın çevrenizden sağlık konularından keyifsiz haberler alma olasılığınız büyük. O nedenle yardımcı olmanız için kendinize daha özen gösterin.
Oğlak
Bugün özellikle çocuklar konusunda kendinizi asabi hissedebilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa o da sizi sinir edebilir. Bugün mümkünse yürüyüş yapın.
Kova
Özellikle bugün anlam veremediğiniz bir huzursuzluk üzerinizde olabilir. Yakın çevrenizle çokta özel hayatınıza girmeden zaman geçirin derim.
Balık
Ani bir şekilde yükselip, sağı solu incitebilirsiniz. Kalp kırmamaya gayret edin bugün. Hemen provoke olabileceğiniz bir gün. Sakin olun!