Günlük burç yorumları - 6 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 6 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

06.06.2021 - 00:25

Günlük burç yorumları - 6 Haziran 2021 - 1

Fazla aceleci, mücadeleci bir gün

Bugün dürtüsel davranarak, ani çıkışlarda bulunma riski var. Öfke ile kalkan zararla oturur.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 6 Haziran 2021 - 2

Koç

Kazalara bugün dikkat edin, dalgınlıkla gerçekleşecek kazalara bugün çok açık olabilirsiniz. Elinize, kolunuza, aklınıza bugün sahip çıkın derim.

Günlük burç yorumları - 6 Haziran 2021 - 3

Boğa

Ani, sürpriz harcamalara dikkat edin. Hele internetten elinizi, ayağınızı çekin bugün. Kantarın topuzu şaşmaya pek müsait bir gün gibi duruyor.

Günlük burç yorumları - 6 Haziran 2021 - 4

İkizler

Maddi konuda belirsizlik canınızı bugün sıkabilir, kendinizi sosyal mecralara atıp eşinizle dostunuzla har har gıybet yapmanız size harika gelecektir.

Günlük burç yorumları - 6 Haziran 2021 - 5

Yengeç

Bugün kafanız baya pazar yeri gibi olabilir. Alıngan davranışlar gösterebilirsiniz. Bu alınganlığınızı bugün çok ortaya koymazsanız iyi olur.

Günlük burç yorumları - 6 Haziran 2021 - 6

Aslan

İş ve kariyer ile ilgili tatil günü de olsa olumlu bir görüşme yapabilirsiniz. Kaçırmayın fırsatları. Ama boş konuşmalardan da uzak durun.

Günlük burç yorumları - 6 Haziran 2021 - 7

Başak

Uzun süreli birlikteliğiniz konusunda bugün hem iyi hem de sıkıcı haberleri, olayları üst üste yaşamanız söz konusu olabilir. O nedenle makul olun.

Günlük burç yorumları - 6 Haziran 2021 - 8

Terazi

Ortak gelirler konusunda bir adım atmanız gerekiyorsa bugün bu konularda sakin görüşmeler yapabilirsiniz. İyi dinleyin karşınızdakini.

Günlük burç yorumları - 6 Haziran 2021 - 9

Akrep

Gerginliğinizi üzerimden atacağım diye kendinizi çevrenizle daha gergin bir pozisyona sokmayın. Çevrenizi kontrol etmekten vazgeçin bugün.

Günlük burç yorumları - 6 Haziran 2021 - 10

Yay

Yakın çevrenizden sağlık konularından keyifsiz haberler alma olasılığınız büyük. O nedenle yardımcı olmanız için kendinize daha özen gösterin.

Günlük burç yorumları - 6 Haziran 2021 - 11

Oğlak

Bugün özellikle çocuklar konusunda kendinizi asabi hissedebilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa o da sizi sinir edebilir. Bugün mümkünse yürüyüş yapın.

Günlük burç yorumları - 6 Haziran 2021 - 12

Kova

Özellikle bugün anlam veremediğiniz bir huzursuzluk üzerinizde olabilir. Yakın çevrenizle çokta özel hayatınıza girmeden zaman geçirin derim.

Günlük burç yorumları - 6 Haziran 2021 - 13

Balık

Ani bir şekilde yükselip, sağı solu incitebilirsiniz. Kalp kırmamaya gayret edin bugün. Hemen provoke olabileceğiniz bir gün. Sakin olun!

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