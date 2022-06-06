Günlük burç yorumları (6 Haziran 2022)

Haberler 06.06.2022 - 08:59 | Son Güncelleme : 06.06.2022 - 09:00
Ay Başak burcunda ilerliyor. Üzerine düşülmesi gereken, özveri isteyen konulara vakit ayırmak için uygun.
Koç
Sağlığınızla ilgili yeni kararlar alabilir, kendinize daha çok kulak verebilirsiniz. Yoğun bir gün geçirmeniz olası.
Boğa
Ev/aile yaşamına dair düzenlemelere gidebilir, konforunuzu artıran eşyalara yönelebilirsiniz.
İkizler
Aile büyükleri ya da ebeveynlerle ilgilenebilir, aile toplantılarında aktif olabilirsiniz.
Yengeç
Eğitime odaklanmanız gerekebilir. Sarf edilen sözlere gereğinden fazla takılabilirsiniz. Çok düşünmek, yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir.
Aslan
Hizmet sektörüyle ilgili çalışmalarınız veya işiniz olabilir. Finansal temelli kararlar söz konusu.
Başak
Fiziksel olarak yoğun olabilirsiniz. Gruplar veya toplantılarda rol üstlenmeniz gerekebilir.
Terazi
Somut sorunları haddinden fazla düşünüyor olabilirsiniz. Dalgınlıklar yaşanabilir ve keyfinizin kısıtlandığını düşünmeniz olası.
Akrep
Arkadaşlarınızla veya sosyal çevrenizle bir araya gelebilir, üzerine çalıştığınız konu ve durumların detaylarıyla ilgilenebilirsiniz.
Yay
Kariyerinize odaklanabilir, yeni çalışmalar için diyaloglarda bulunabilirsiniz. Aradığınız desteği ailenizden almanız olası.
Oğlak
Seçeneklerin çok olduğu konular kafa karışıklığına yol açabilir. Tek bir konuya veya en yoğun arzunuza odaklanmaya çalışabilirsiniz.
Kova
Elle tutulur sonuçların peşinde olabilirsiniz. Henüz gerçekleşmemiş olaylar üzerine gereğinden fazla ağırlık vermemeye dikkat.
Balık
Elinizin değdiği her şeye adanmışlık ruhuyla dokunabilir, yaptığınız her işe kendinizden iz bırakmak isteyebilirsiniz.