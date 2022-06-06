Günlük burç yorumları (6 Haziran 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 6 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler 06.06.2022 - 08:59 | Son Güncelleme : 06.06.2022 - 09:00

Günlük burç yorumları (6 Haziran 2022) - 1

Ay Başak burcunda ilerliyor. Üzerine düşülmesi gereken, özveri isteyen konulara vakit ayırmak için uygun.

Günlük burç yorumları (6 Haziran 2022) - 2

Koç

Sağlığınızla ilgili yeni kararlar alabilir, kendinize daha çok kulak verebilirsiniz. Yoğun bir gün geçirmeniz olası.

Günlük burç yorumları (6 Haziran 2022) - 3

Boğa

Ev/aile yaşamına dair düzenlemelere gidebilir, konforunuzu artıran eşyalara yönelebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Haziran 2022) - 4

İkizler

Aile büyükleri ya da ebeveynlerle ilgilenebilir, aile toplantılarında aktif olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Haziran 2022) - 5

Yengeç

Eğitime odaklanmanız gerekebilir. Sarf edilen sözlere gereğinden fazla takılabilirsiniz. Çok düşünmek, yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir.

Günlük burç yorumları (6 Haziran 2022) - 6

Aslan

Hizmet sektörüyle ilgili çalışmalarınız veya işiniz olabilir. Finansal temelli kararlar söz konusu.

Günlük burç yorumları (6 Haziran 2022) - 7

Başak

Fiziksel olarak yoğun olabilirsiniz. Gruplar veya toplantılarda rol üstlenmeniz gerekebilir. 

Günlük burç yorumları (6 Haziran 2022) - 8

Terazi

Somut sorunları haddinden fazla düşünüyor olabilirsiniz. Dalgınlıklar yaşanabilir ve keyfinizin kısıtlandığını düşünmeniz olası.

Günlük burç yorumları (6 Haziran 2022) - 9

Akrep

Arkadaşlarınızla veya sosyal çevrenizle bir araya gelebilir, üzerine çalıştığınız konu ve durumların detaylarıyla ilgilenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Haziran 2022) - 10

Yay

Kariyerinize odaklanabilir, yeni çalışmalar için diyaloglarda bulunabilirsiniz. Aradığınız desteği ailenizden almanız olası.

Günlük burç yorumları (6 Haziran 2022) - 11

Oğlak

Seçeneklerin çok olduğu konular kafa karışıklığına yol açabilir. Tek bir konuya veya en yoğun arzunuza odaklanmaya çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Haziran 2022) - 12

Kova

Elle tutulur sonuçların peşinde olabilirsiniz. Henüz gerçekleşmemiş olaylar üzerine gereğinden fazla ağırlık vermemeye dikkat.

Günlük burç yorumları (6 Haziran 2022) - 13

Balık

Elinizin değdiği her şeye adanmışlık ruhuyla dokunabilir, yaptığınız her işe kendinizden iz bırakmak isteyebilirsiniz.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER