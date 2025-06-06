Günlük burç yorumları (6 Haziran 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 6 Haziran 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç
Bugün cesaretin ve liderlik yönün ön planda. Ancak her şeye atılmadan önce stratejik davranman gerekebilir. Bazı durumlar ilk bakışta kolay görünse de detaylara dikkat etmezsen sonrasında başını ağrıtabilir. İş yerinde fark edilmek için fırsatlar var ama sabırsız tutumun bunları kaçırmana neden olabilir. Aşk hayatında ise doğrudan konuşmalar yapmak isteyebilirsin, fakat partnerinin hazır olup olmadığını iyi gözlemle.