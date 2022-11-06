Günlük burç yorumları (6 Kasım 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 6 Kasım 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (6 Kasım 2022) - 1

Ay, Koç burcundaki hareketine devam ediyor. Yetersiz hissettiğiniz konuları ön plana alarak atılgan bir enerji ile hareket edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (6 Kasım 2022) - 2

KOÇ

Karakterinizi daha doğun yansıtan bir imajı benimseyebilir, olduğunuz gibi görünmeyi tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Kasım 2022) - 3

BOĞA

Sebebi net olmayan birtakım endişeler zihninizde yer edinebilir, kendinizi özgür hissedeceğiniz alanlarda bulunmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Kasım 2022) - 4

İKİZLER

Arkadaş çevrenizdeki artış ve değişimin sizi etkilemesi mümkün. Doğal yollarda bulunduğunuz çevrelerde daha hassas bir yapıda olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Kasım 2022) - 5

YENGEÇ

Kariyer hayatınızda yırtıcı hamlelerde bulunabilirsiniz, ön planda olacağınız gelişmeler söz konusu.

Günlük burç yorumları (6 Kasım 2022) - 6

ASLAN

Temel anlamda dürtüsel olarak bir şeyleri yazma ve paylaşma ihtiyacı duyabilirsiniz. Güçlü bir bakış açısı ile olayları daha iyi kavramanız mümkün.           

Günlük burç yorumları (6 Kasım 2022) - 7

BAŞAK

Finansal konularda hızlı kararlar almayı düşünebilirsiniz ancak aceleci olmamakta yarar var. Karamsar düşüncelerden uzaklaşmanız gerek.

Günlük burç yorumları (6 Kasım 2022) - 8

TERAZİ

İkili ilişkilerinizde diğer insanlardan beklentileriniz artabilir, verdiğiniz kadarını almakta ısrarcı bir tavır edinebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Kasım 2022) - 9

AKREP

İş hayatını etkileyen gelişmeler yaşanabilir, lider vasfı ile hareket edeceğiniz pozisyonlarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Kasım 2022) - 10

YAY

Romantik ilişkilerinizde yeni deneyimlere açık olabilirsiniz. Farklı ve heyecanlı hissettiren anlar yaşamanız mümkün.

Günlük burç yorumları (6 Kasım 2022) - 11

OĞLAK

Duygusal sağlığınız ev yaşamındaki huzura bağlı olabilir. Ailenizle birlikte olmaya özen gösterebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Kasım 2022) - 12

KOVA

Başkalarınızı kolayca etki altına alabilir, fikirlerinizi empoze edebilirsiniz. Yakın çevrenize öncülük edeceğiniz durumlar yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (6 Kasım 2022) - 13

BALIK

Kazancınızdaki değişkenlik endişeye sebebiyet verebilir ancak olumsuz düşünmemekte fayda var. Maddi amaçlı fikirlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER