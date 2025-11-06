Günlük burç yorumları (6 Kasım 2025)

Yay: Bugün hareketli bir gün seni bekliyor. Koşturmacalı bir tempo içinde kendine zaman ayırmakta zorlanabilirsin. Ancak bu tempoyu üretkenliğe dönüştürmek senin elinde. Özellikle eğitim, seyahat veya medya ile ilgili konularda güzel fırsatlar doğabilir. Sosyal çevrenden alacağın bir davet ya da teklif, seni bir süredir düşündüğün bir fikre adım atmaya cesaretlendirebilir. Sağlık konusunda ise ayak ve kalça bölgesine dikkat etmen gereken bir gün. Günün sonunda enerjini dengeleyecek kısa bir meditasyon ya da açık hava yürüyüşü önerilir.