Günlük burç yorumları (6 Mart 2021)

06.03.2021 - 01:06
Ay boşlukta, boş işlerden keyif alın
Bugün Ay gün boyu eli cebinde gökyüzünde boş boş dolaşacak. O nedenle önemli ve ilk olacak olan başlangıçlardan uzak durun.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün sevgili koçlar, her şeyden şöyle bir uzaklaşma isteği duyabilir, farklı kültürlere ve inançlara merak sarabilir. Tatil tur rehberlerini kurcalayabilirsiniz. Hayal kurmak iyidir.
Boğa
Eşinizin, ailenizin veya iş ortaklarınızın kazançlarıyla ilgili konular gündemde olacak gibi duruyor. Kredi ve borç konuları gündeminizi meşgul edebilir. Ay boşlukta unutmayın!
İkizler
iş ortaklıklarınızı ön plana taşıyor Ay bugün. Hazır Ay boşluktayken partnerinizle duygularınızı ve düşüncelerinizi paylaşmak için bugünü değerlendirebilirsiniz.
Yengeç
Bugün iş yükünüz ve sorumluluklarınız artsa da, canınız hiç bir şey yapmak istemeyebilir. Dengeli beslenmeye özen göstermelisiniz, hayatınıza hareket katmaya çalışın.
Aslan
Sizi mutlu edecek aktivitelerle ilgilenmeli ve kendinize vakit ayırmalısınız. Önemli işleriniz için günün erken saatlerini değerlendirmeniz daha iyi olacaktır. Ya da işe güce hiç kalkışmayın.
Başak
Evinizde zaman geçirmekten keyif alacağınız bir gün olacak. Toplayın ortalığı, temizlik yapın, düzenleyin… sanki hiç yapmadığınız şeyleri söylüyorum! Ama bu işler için iyi bir gün.
Terazi
Sizi zihinsel olarak aktif tutacak aktivitelerle ilgilenmek iyi gelecektir. Eğitimlere katılmak ve kısa süreli seyahatler planlamak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Dağıtın kafanızı.
Akrep
Para hesabı yapabilir, bütçenizi planlayabilirsiniz. Ama Ay boşlukta olduğu için sakın bir değerlendirme içine girip yeni bir işe kalkışmayın. O gün bugün değil.
Yay
Ay bugün sizin yaşam amaçlarınızı gözden geçirmenize sebep olacak olabilir. Dış görünüşünüzle ve kişisel bakımınızla ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Basın kendinizi küvete!
Oğlak
Yalnız kalmak isteyeceğiniz bir gün olacaktır, kendinizi içe dönük hissedebilirsiniz. Zaten son zamanlarda üzerinde bir yorgunluk var gibi. Dinlenmeye bakın.
Kova
Bugün, duygularınızı ve düşüncelerinizi paylaşmaktan keyif alacağınız bir gün olacaktır. Toplumsal meselelere ilginiz artar, derin, felsefi sohbetlerden keyif alabilirsiniz. Lak lak yapın işte!
Balık
Kariyer hedefleriniz üzerine düşünebilir, iş hayatınızı gözden geçirebilirsiniz. Bugün çalışıyorsanız Ay boşluğa girmeden bitirin. Önemli karalardan uzak durun.