Günlük burç yorumları (6 Mart 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 6 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

06.03.2021 - 01:06

Günlük burç yorumları (6 Mart 2021) - 1

Ay boşlukta, boş işlerden keyif alın

Bugün Ay gün boyu eli cebinde gökyüzünde boş boş dolaşacak. O nedenle önemli ve ilk olacak olan başlangıçlardan uzak durun.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (6 Mart 2021) - 2

Koç

Bugün sevgili koçlar, her şeyden şöyle bir uzaklaşma isteği duyabilir, farklı kültürlere ve inançlara merak sarabilir. Tatil tur rehberlerini kurcalayabilirsiniz.  Hayal kurmak iyidir.

 

Günlük burç yorumları (6 Mart 2021) - 3

Boğa

Eşinizin, ailenizin veya iş ortaklarınızın kazançlarıyla ilgili konular gündemde olacak gibi duruyor.  Kredi ve borç konuları gündeminizi meşgul edebilir. Ay boşlukta unutmayın!

 

Günlük burç yorumları (6 Mart 2021) - 4

İkizler

iş ortaklıklarınızı ön plana taşıyor Ay bugün. Hazır Ay boşluktayken partnerinizle duygularınızı ve düşüncelerinizi paylaşmak için bugünü değerlendirebilirsiniz.

 

Günlük burç yorumları (6 Mart 2021) - 5

Yengeç

Bugün iş yükünüz ve sorumluluklarınız artsa da, canınız hiç bir şey yapmak istemeyebilir. Dengeli beslenmeye özen göstermelisiniz, hayatınıza hareket katmaya çalışın.

 

Günlük burç yorumları (6 Mart 2021) - 6

Aslan

Sizi mutlu edecek aktivitelerle ilgilenmeli ve kendinize vakit ayırmalısınız. Önemli işleriniz için günün erken saatlerini değerlendirmeniz daha iyi olacaktır. Ya da işe güce hiç kalkışmayın.

 

Günlük burç yorumları (6 Mart 2021) - 7

Başak

 Evinizde zaman geçirmekten keyif alacağınız bir gün olacak. Toplayın ortalığı, temizlik yapın, düzenleyin… sanki hiç yapmadığınız şeyleri söylüyorum! Ama bu işler için iyi bir gün.

 

Günlük burç yorumları (6 Mart 2021) - 8

Terazi

 Sizi zihinsel olarak aktif tutacak aktivitelerle ilgilenmek iyi gelecektir. Eğitimlere katılmak ve kısa süreli seyahatler planlamak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Dağıtın kafanızı.

 

Günlük burç yorumları (6 Mart 2021) - 9

Akrep

 Para hesabı yapabilir, bütçenizi planlayabilirsiniz. Ama Ay boşlukta olduğu için sakın bir değerlendirme içine girip yeni bir işe kalkışmayın. O gün bugün değil.

 

Günlük burç yorumları (6 Mart 2021) - 10

Yay

 Ay bugün sizin yaşam amaçlarınızı gözden geçirmenize sebep olacak olabilir. Dış görünüşünüzle ve kişisel bakımınızla ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Basın kendinizi küvete!

 

Günlük burç yorumları (6 Mart 2021) - 11

Oğlak

Yalnız kalmak isteyeceğiniz bir gün olacaktır, kendinizi içe dönük hissedebilirsiniz. Zaten son zamanlarda üzerinde bir yorgunluk var gibi. Dinlenmeye bakın.

 

Günlük burç yorumları (6 Mart 2021) - 12

Kova

 Bugün, duygularınızı ve düşüncelerinizi paylaşmaktan keyif alacağınız bir gün olacaktır. Toplumsal meselelere ilginiz artar, derin, felsefi sohbetlerden keyif alabilirsiniz. Lak lak yapın işte!

Günlük burç yorumları (6 Mart 2021) - 13

Balık

Kariyer hedefleriniz üzerine düşünebilir, iş hayatınızı gözden geçirebilirsiniz. Bugün çalışıyorsanız Ay boşluğa girmeden bitirin. Önemli karalardan uzak durun.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER