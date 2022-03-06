Günlük burç yorumları (6 Mart 2022)

Haberler - ntv.com.tr 06.03.2022 - 09:36
Ay Koç burcunda ilerliyor. Sabırsız ve kıpır kıpır bir gün sizi bekliyor. Hissedilen yoğun enerjinin olumsuz duygularla çarpışıp alevlenmesini önlemek adına temkinli olmayı deneyebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Coşkulu ve heyecanlı hissedebilir, bunu fiziksel hareketliliğinizle yansıtabilirsiniz. İçsel huzursuzluk yaşayabilirsiniz, kendinizi dinledikten sonra ifade etmekte yarar var.
Boğa
Sahip olduğunuz motivasyonu kendiniz için kullanabilirsiniz. Düşünceleriniz zihninizde yoğun bir etki bırakabilir.
İkizler
Çeşitli seminer ve toplantılara katılabilirsiniz. Toplumsal imajınız ile diğer imajlarınız arasında uyum sağlamaya özen gösterebilirsiniz.
Yengeç
Hedeflerinize kanalize olmuş, adeta adanmış bir şekilde çalışırken size yol gösterecek üst akıllarla tanışabilir, duygusal yakınlığa girebilir ve tavsiyeler alabilirsiniz.
Aslan
Belirlenen amaçlar doğrultusunda hareket etme gücüne sahip hissedebilirsiniz. Finansal konularda açılmamak, denge sağlamak daha iyi sonuçlar sağlayabilir.
Başak
Eşiniz veya birlikteliğinizin ön planda olacağı bir gün. İmzalı ortaklıklar ve anlaşmalar için de uygun, nezaket ve uyumun yüksek enerjisini hissedebilirsiniz.
Terazi
Yakın ilişkiler kurduğunuz insanların duygu durumlarını daha fazla anlamak isterken onların iniş çıkışlarından etkilenebilirsiniz. Tepkisel davranışlara aldırış etmeden seviyenizi korumakta yarar var.
Akrep
Rutin işler, değişim ve düzenlemeler söz konusu. Deneyim ve bilgileriniz ile kendinizden söz ettirebilirsiniz.
Yay
İçinde bulunacağız her aktiviteden keyif alabilirsiniz. İş, okul vb. ortamlarda da eğlenebilir, çocuklarla güzel vakit geçirebilirsiniz.
Oğlak
Evde kalmak, ev işleriyle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Ev sahibi olmaktan, dekorasyon yaptırmaya kadar çok çeşitli konularla ilgilenebilirsiniz.
Kova
Yakın arkadaş ve çevrenize karşı duygularınız yoğun olabilir burada fikirlerinizin dağıldığını ve bu esnada mantığınızın ön plana çıkmakta zorlandığını hissedebilirsiniz.
Balık
Sezgileriniz ve arzularınız sizi belli ederken, parasal kaynaklarınızı ihtiyaçlarınıza göre belirleyerek hareket etmekte yarar var.