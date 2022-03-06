Günlük burç yorumları (6 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 6 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 06.03.2022 - 09:36

Günlük burç yorumları (6 Mart 2022) - 1

Ay Koç burcunda ilerliyor. Sabırsız ve kıpır kıpır bir gün sizi bekliyor. Hissedilen yoğun enerjinin olumsuz duygularla çarpışıp alevlenmesini önlemek adına temkinli olmayı deneyebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (6 Mart 2022) - 2

Koç

Coşkulu ve heyecanlı hissedebilir, bunu fiziksel hareketliliğinizle yansıtabilirsiniz. İçsel huzursuzluk yaşayabilirsiniz, kendinizi dinledikten sonra ifade etmekte yarar var.

Günlük burç yorumları (6 Mart 2022) - 3

Boğa

Sahip olduğunuz motivasyonu kendiniz için kullanabilirsiniz. Düşünceleriniz zihninizde yoğun bir etki bırakabilir.

Günlük burç yorumları (6 Mart 2022) - 4

İkizler

Çeşitli seminer ve toplantılara katılabilirsiniz. Toplumsal imajınız ile diğer imajlarınız arasında uyum sağlamaya özen gösterebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Mart 2022) - 5

Yengeç

Hedeflerinize kanalize olmuş, adeta adanmış bir şekilde çalışırken size yol gösterecek üst akıllarla tanışabilir, duygusal yakınlığa girebilir ve tavsiyeler alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Mart 2022) - 6

Aslan

Belirlenen amaçlar doğrultusunda hareket etme gücüne sahip hissedebilirsiniz. Finansal konularda açılmamak, denge sağlamak daha iyi sonuçlar sağlayabilir.

Günlük burç yorumları (6 Mart 2022) - 7

Başak

Eşiniz veya birlikteliğinizin ön planda olacağı bir gün. İmzalı ortaklıklar ve anlaşmalar için de uygun, nezaket ve uyumun yüksek enerjisini hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Mart 2022) - 8

Terazi

Yakın ilişkiler kurduğunuz insanların duygu durumlarını daha fazla anlamak isterken onların iniş çıkışlarından etkilenebilirsiniz. Tepkisel davranışlara aldırış etmeden seviyenizi korumakta yarar var.

Günlük burç yorumları (6 Mart 2022) - 9

Akrep

Rutin işler, değişim ve düzenlemeler söz konusu. Deneyim ve bilgileriniz ile kendinizden söz ettirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Mart 2022) - 10

Yay

İçinde bulunacağız her aktiviteden keyif alabilirsiniz. İş, okul vb. ortamlarda da eğlenebilir, çocuklarla güzel vakit geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Mart 2022) - 11

Oğlak

Evde kalmak, ev işleriyle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Ev sahibi olmaktan, dekorasyon yaptırmaya kadar çok çeşitli konularla ilgilenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Mart 2022) - 12

Kova

Yakın arkadaş ve çevrenize karşı duygularınız yoğun olabilir burada fikirlerinizin dağıldığını ve bu esnada mantığınızın ön plana çıkmakta zorlandığını hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Mart 2022) - 13

Balık

Sezgileriniz ve arzularınız sizi belli ederken, parasal kaynaklarınızı ihtiyaçlarınıza göre belirleyerek hareket etmekte yarar var.

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