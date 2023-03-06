Günlük burç yorumları (6 Mart 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 6 Mart 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (6 Mart 2023) - 1

Ay, sabah 06:18 ile 06:38 arasında boşlukta olacak, sonrasında başak burcuna geçecek ve doğal olarak yaptığımız işlere daha fazla titizlenebiliriz.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (6 Mart 2023) - 2

KOÇ

Duygusal anlamda bugün her an her şeyin olabileceği bir gündesiniz! Özellikle gönül meselelerinde bırakın ne olacaksa olsun.

Günlük burç yorumları (6 Mart 2023) - 3

BOĞA

İş de konumunuzu güçlendirebileceksiniz. İşyerinde üretken olmaya devam etmek istiyorsanız, insan yönetimi becerilerinizi geliştirmeniz gerekebilir.  

Günlük burç yorumları (6 Mart 2023) - 4

İKİZLER

Olumsuz insanlara izin verirseniz, aile içi çatışmalar ruh sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Kendinizi fazla olayların içine sokmayın. Mesafe iyidir.  

Günlük burç yorumları (6 Mart 2023) - 5

YENGEÇ

Muhtemelen herkesten bugün daha iyi performans göstereceksiniz. Eğitim ile ilgiliyseniz önemli güzel gelişmeler sizi bulabilir. Pozitif olun.  

Günlük burç yorumları (6 Mart 2023) - 6

ASLAN

Başarılı olmak için iş ve piyasa değerinizi yükseltmeniz gerekir. Bir kardeşiniz veya arkadaşınız bugün size müthiş bir destek verebilir.  

Günlük burç yorumları (6 Mart 2023) - 7

BAŞAK

Duygusal ilişkiler konusunda kendinizi biraz tuhaf, her şeyin çok başında ama bir o kadar da bitmiş gibi mi hissediyorsunuz? Rahatlayın biraz. 

Günlük burç yorumları (6 Mart 2023) - 8

TERAZİ

Uzun mesafe araçla seyahat edenler için zorluklar beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Trafikte biraz daha dikkatli olmaya bakın.  

Günlük burç yorumları (6 Mart 2023) - 9

AKREP

Çocuklarla bir programınız varsa sırf iş olsun diye onlarla zaman geçirmeyeceğinizden eminim. Gün içinde ne yaparsanız yapın ama gülümseyin.

Günlük burç yorumları (6 Mart 2023) - 10

YAY

Eğitim alanındaki çabalarınız kısa süre içinde size olumlu bir biçimde dönebilir. Öğrencilerin bu aralar çalışması yerini bulur. Bugün istekli olun.  

Günlük burç yorumları (6 Mart 2023) - 11

OĞLAK

Gökyüzü bugün pek elverişli bir konumda olmadığı için kendinizi iyi hissetmeme veya sağlık sorunları yaşama ihtimaliniz var. Dikkat!  

Günlük burç yorumları (6 Mart 2023) - 12

KOVA

Artık sağlığınız için güzel bir şeyler yapmanın zamanı gelmedi mi? E, hadi yapın o zaman sizi tutan kim? Bu konuyu ertelemeyin.

Günlük burç yorumları (6 Mart 2023) - 13

BALIK

Bugün başarı oranınız yüksek olmaya devam edecek. Güvenle harekete geçin. Yeni iş girişimlerine yatırım yapmaktan kaçınmanız iyi olur.  

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