Günlük burç yorumları (6 Mart 2023)

Ay, sabah 06:18 ile 06:38 arasında boşlukta olacak, sonrasında başak burcuna geçecek ve doğal olarak yaptığımız işlere daha fazla titizlenebiliriz.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Duygusal anlamda bugün her an her şeyin olabileceği bir gündesiniz! Özellikle gönül meselelerinde bırakın ne olacaksa olsun.
BOĞA
İş de konumunuzu güçlendirebileceksiniz. İşyerinde üretken olmaya devam etmek istiyorsanız, insan yönetimi becerilerinizi geliştirmeniz gerekebilir.
İKİZLER
Olumsuz insanlara izin verirseniz, aile içi çatışmalar ruh sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Kendinizi fazla olayların içine sokmayın. Mesafe iyidir.
YENGEÇ
Muhtemelen herkesten bugün daha iyi performans göstereceksiniz. Eğitim ile ilgiliyseniz önemli güzel gelişmeler sizi bulabilir. Pozitif olun.
ASLAN
Başarılı olmak için iş ve piyasa değerinizi yükseltmeniz gerekir. Bir kardeşiniz veya arkadaşınız bugün size müthiş bir destek verebilir.
BAŞAK
Duygusal ilişkiler konusunda kendinizi biraz tuhaf, her şeyin çok başında ama bir o kadar da bitmiş gibi mi hissediyorsunuz? Rahatlayın biraz.
TERAZİ
Uzun mesafe araçla seyahat edenler için zorluklar beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Trafikte biraz daha dikkatli olmaya bakın.
AKREP
Çocuklarla bir programınız varsa sırf iş olsun diye onlarla zaman geçirmeyeceğinizden eminim. Gün içinde ne yaparsanız yapın ama gülümseyin.
YAY
Eğitim alanındaki çabalarınız kısa süre içinde size olumlu bir biçimde dönebilir. Öğrencilerin bu aralar çalışması yerini bulur. Bugün istekli olun.
OĞLAK
Gökyüzü bugün pek elverişli bir konumda olmadığı için kendinizi iyi hissetmeme veya sağlık sorunları yaşama ihtimaliniz var. Dikkat!
KOVA
Artık sağlığınız için güzel bir şeyler yapmanın zamanı gelmedi mi? E, hadi yapın o zaman sizi tutan kim? Bu konuyu ertelemeyin.
BALIK
Bugün başarı oranınız yüksek olmaya devam edecek. Güvenle harekete geçin. Yeni iş girişimlerine yatırım yapmaktan kaçınmanız iyi olur.