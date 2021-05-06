Günlük burç yorumları (6 Mayıs 2021)

06.05.2021 - 00:28
Ay Balık burcunda, konsantrasyona zayıflayabilir
Bugün öyle çok önemli işleriniz varsa başlamak için çok da ısrarcı olmamakta fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlar piliniz tükeniyor gibi gelebilir. Dinlenmeye ve daha doğrusu bedenden çok ruhunuzu dinlendirmeye bakın. Küçücük bir anı bile bu anlamda kullanın. Yapın işte güzel bir şeyler.
Boğa
Ne kavgam bitti ne sevdam! Sizi anlatan bugün ki en güzel söz bu olsa gerek sevgili boğalarım. Otorite figürleriyle kapışmadan bir gün geçirmeniz sizin lehinize olur.
İkizler
Bu aralar hayat sizin bilinç altınızı yumrukluyor demek yerinde olur canım ikizlerim. Hayatı sorgulamaktan, “Ama neden?” demekten vazgeçin. Neyse o! Zorlamayın hayatınızı.
Yengeç
Hararetli tartışmaların hiç de yeri değil yengeçlerim. O nedenle sakin ve sessizliğini koruduğunuz taktirde kazanan siz olursunuz. Provokasyona gelmeyin.
Aslan
İş sahibi aslanlar için sınav mahiyetinde bir gün. Bugünü ilişkilerinizde dengede geçirmeyi başarmanız gerekmekte. İleri geri konuşmalara pirim vermeyin derim. boş yere zamanınızı çaldırmayın.
Başak
Jüpiter Venüs ile resmen size bubi tuzağı kuruyor bu son zamanlarda sevgili başaklarım. Sağlığa ve günlük koşturmalara, evcil hayvanlarınıza özen gösterin.
Terazi
Aşk konusunda sevimsiz ama iş, güç, resmi işlerde olumlu bir gün diyebiliriz. Manasız bir gün yani sevgili terazilerim. O nedenle kendinizi çalışmaya vermeniz çok daha hayırlı duruyor
Akrep
Sevgili akrepler, aşk ve çocuklar konusunda bugün enteresan gelişmeler olabilir. O nedenle gözlerinizi dört açın. Hoş sürprizlere, çarpılmalara açıksınız çünkü.
Yay
Para konusunda radikal, güzel gelişmelere kendinizi açık hissedebilirsiniz sevgili yaylarım. Temkinli atılımlarda, aklı selim davrandığınız sürece sorun yok denilebilir.
Oğlak
Bugün arkadaşlarınızla yiyip için zaman geçirin ama maddi konulardan uzak kalın derim çalışkan oğlaklarım. Jüpiter ile Venüs sizde para konusunda feci kavgaya hazırlanıyor.
Kova
Sevgili kovalar, para konusunda hareket alabilirsiniz. Bu sizin lehinize olacak bir hareket olabilir. Önünüze hoş fırsatların çıkması mümkün. O nedenle çevreye göz kulak olun.
Balık
Bugün kendiniz için güzel bir şeyler yapmaya bakın. Hem kişisel bakım hem bir yenilenme için kullanın bu gününüzü. Yalnız olmanız bugün daha iyi. O nedenle sevgili balıklar ruhunuzu koruyun.