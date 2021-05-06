Günlük burç yorumları (6 Mayıs 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 6 Mayıs 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

06.05.2021 - 00:28

Günlük burç yorumları (6 Mayıs 2021) - 1

Ay Balık  burcunda, konsantrasyona zayıflayabilir

Bugün öyle çok önemli işleriniz varsa başlamak için çok da ısrarcı olmamakta fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (6 Mayıs 2021) - 2

Koç

Sevgili koçlar piliniz tükeniyor gibi gelebilir. Dinlenmeye ve daha doğrusu bedenden çok ruhunuzu dinlendirmeye bakın. Küçücük bir anı bile bu anlamda kullanın. Yapın işte güzel bir şeyler.

Günlük burç yorumları (6 Mayıs 2021) - 3

Boğa

Ne kavgam bitti ne sevdam! Sizi anlatan bugün ki en güzel söz bu olsa gerek sevgili boğalarım. Otorite  figürleriyle kapışmadan bir gün geçirmeniz sizin lehinize olur.

Günlük burç yorumları (6 Mayıs 2021) - 4

İkizler

Bu aralar hayat sizin bilinç altınızı yumrukluyor demek yerinde olur canım ikizlerim. Hayatı sorgulamaktan, “Ama neden?” demekten vazgeçin. Neyse o! Zorlamayın hayatınızı.

Günlük burç yorumları (6 Mayıs 2021) - 5

Yengeç

Hararetli tartışmaların hiç de yeri değil yengeçlerim. O nedenle sakin ve sessizliğini koruduğunuz taktirde kazanan siz olursunuz. Provokasyona gelmeyin.

Günlük burç yorumları (6 Mayıs 2021) - 6

Aslan

İş sahibi aslanlar için sınav mahiyetinde bir gün. Bugünü ilişkilerinizde dengede geçirmeyi başarmanız gerekmekte. İleri geri konuşmalara pirim vermeyin derim. boş yere zamanınızı çaldırmayın.

Günlük burç yorumları (6 Mayıs 2021) - 7

Başak

Jüpiter Venüs ile resmen size bubi tuzağı kuruyor bu son zamanlarda  sevgili başaklarım. Sağlığa  ve günlük koşturmalara, evcil hayvanlarınıza özen gösterin.

Günlük burç yorumları (6 Mayıs 2021) - 8

Terazi

Aşk konusunda sevimsiz ama iş, güç, resmi işlerde olumlu bir gün diyebiliriz. Manasız bir gün yani sevgili terazilerim. O nedenle kendinizi çalışmaya vermeniz çok daha hayırlı duruyor

Günlük burç yorumları (6 Mayıs 2021) - 9

Akrep

Sevgili akrepler, aşk ve çocuklar konusunda bugün enteresan gelişmeler olabilir. O nedenle gözlerinizi dört açın. Hoş sürprizlere, çarpılmalara açıksınız çünkü.

Günlük burç yorumları (6 Mayıs 2021) - 10

Yay

Para konusunda radikal, güzel gelişmelere kendinizi açık hissedebilirsiniz sevgili yaylarım. Temkinli atılımlarda, aklı selim davrandığınız sürece sorun yok denilebilir.

Günlük burç yorumları (6 Mayıs 2021) - 11

Oğlak

Bugün arkadaşlarınızla yiyip için zaman geçirin ama maddi konulardan uzak kalın derim çalışkan oğlaklarım. Jüpiter ile Venüs sizde para konusunda feci kavgaya hazırlanıyor.

Günlük burç yorumları (6 Mayıs 2021) - 12

Kova

Sevgili kovalar,  para konusunda hareket alabilirsiniz. Bu sizin lehinize olacak bir hareket olabilir. Önünüze hoş fırsatların çıkması mümkün. O nedenle çevreye göz kulak olun.

Günlük burç yorumları (6 Mayıs 2021) - 13

Balık

Bugün kendiniz için güzel bir şeyler yapmaya bakın. Hem kişisel bakım hem bir yenilenme için kullanın bu gününüzü. Yalnız olmanız bugün daha iyi. O nedenle sevgili balıklar ruhunuzu koruyun.

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