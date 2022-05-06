Astrolog Murat İpek'ten 6 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… Ay Yengeç burcundaki hareketine devam ediyor, üretime hizmet eden faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Mide ve sindirim problemi yaşamamaya özen göstermenizi tavsiye ederim.\n(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com) Koç\nSeyahat planları yapabilirsiniz. Ancak bu seyahatlere ailenizi dahil etmek isteyebilir yahut evinizi taşımayı düşünebilirsiniz. Boğa\nBaşkalarından çabuk etkilenebilir, zihninizin yoğunluğundan kurtulmak adına çeşitli uğraşılarla meşgul olabilirsiniz. İkizler\nKadın figürlerin desteğini alabileceğiniz gelişmeler olası. Duygusal güvenlik ihtiyacınız maddi güvence arayışının önüne geçebilir. Yengeç\nDavranışlarınız daha yoğun ve tepkisel nitelikte olabilir. Her anlamda ölçülü olmanızı gerektiren bir gün. Aslan\nİdealize ettiğiniz fikirler için çalışabilirsiniz. Karamsar ve düşünceli bir yapıda olabilir, kaynağına yönelmek için yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz. Başak\nYeni girdiğiniz ortam veya işte başarılı uyum sağlayabilir, eğilmek istediğiniz konuları çabucak kavrayabilirsiniz. Terazi\nİtibar kazanma ve belirli bir statüye ulaşma konusunda yüzünüz gülebilir. Hak ettiğinizi düşündüğünüzden de fazlasına ulaşabilirsiniz. Akrep\nOlumlu görüşmeler yapabilir, yararlı yazışmalarda bulunabilirsiniz. Beklentilerinizin karşılanması mümkün. Yay\nEşinizle finansal kaynaklar üzerine birtakım konuşmalar gerçekleştirebilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Oğlak\nİkili ilişkilerde uyum isteğiniz yoğun olabilir. Kabul eden ve edilgen olarak etkilenen taraf olmayı tercih edebilirsiniz. Kova\nEvden çalışmak, rutinlere çocukları dahil edeceğiniz yenilikler gelebilir. Sorumluluklarınız daha iyi hissetmenizi sağlayacak nitelik taşıyabilir. Balık\nEvinizi daha yoğun bir şekilde yuva yapmak için dekorasyonda değişiklik yapabilir, sizi yansıtan seçimlerde bulunabilirsiniz.