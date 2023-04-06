imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 6 Nisan 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2023) - 1

Terazi burcunda dolunay ve 15:42 ile 09:29 arasında boşlukta olacak ve sonrasında Akrep burcuna geçiş yapacak. Rüyalarınıza bugün dikkat edin.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2023) - 2

KOÇ

Harcamalarınızın göze battığı bir gün olabilir. Para trafiğinizde aksaklıklar yaşamanız mümkün. Finansal konularda temkinli davranmalısınız derim. 

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2023) - 3

BOĞA

Hava almak, bahçıvanlık, yemek pişirme ve hatta harika bir yeni eve taşınma partisi gibi işler için ideal bir zaman. Sevdiklerinizle ne kadar iyi zaman geçirdiğinize bakın.  

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2023) - 4

İKİZLER

İş ve aile arasında kalacağınız anlar yaşayabilirsiniz. İkisi arasında denge kurmaya çalışmak sizi yorabilir. Sakin kalmak en önemli maddeniz olmalı. 

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2023) - 5

YENGEÇ

Bugün, gökyüzü size pek de yardımcı durmuyor. Bugün, kendinizi üzgün hissedebilir, sinirlenebilir, ödevinizi tamamlamakta zorlanabilirsiniz. Dikkat! 

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2023) - 6

ASLAN

Negatif bir gün geçirebilirsiniz. Aileniz ya da arkadaşlarınızla hoş olmayan tartışmalar yaşayabilirsiniz. Elinizden geldiğince gerilimden uzak durmalısınız.

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2023) - 7

BAŞAK

İş yerinde gerginlik olabilir. Şu anda kayıplarınızı kazanca çevirebilirsiniz. Muhtemelen çok uzun bir süre kısa değil, uzun vadeli yatırım yapacaksınız.  

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2023) - 8

TERAZİ

Fiziksel değişiminizin olumsuz yönde ilerlemesi canınızı sıkabilir. Spor ya da egzersiz yapma karar alacağınız bir gün olabilir. 

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2023) - 9

AKREP

Yurt dışından iş emri alabilirsiniz, bu da ileride size maddi açıdan avantaj sağlayabilir. Bu arada sevgiliniz yoksa gerçek aşkınla tanışabilirsin.  

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2023) - 10

YAY

İş arkadaşlarınız ya da sosyal çevrenizle anlaşmazlık yaşayacağınız anlar olabilir. Bunları birer tecrübe olarak görmek işinize yarayabilir. 

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2023) - 11

OĞLAK

Öğrenciler bugün mükemmel haberler alabilirler.  Çalışma hayatında olanlar ise Ay nedeniyle bugün şanslı ve işlerinde kendilerini başarılı hissedebilirler.  

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2023) - 12

KOVA

Bugün hukuksal konular kapınızı çalabilir. İşiniz dışında farklı işler veya aksaklıklar meydana gelebilir.  

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2023) - 13

BALIK

İş arkadaşlarınızın yardımıyla şirket hedeflerinizi büyük bir kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Mali ve entelektüel yatırımlar şimdiden getiri sağlıyor olabilir. 

DAHA FAZLA GÖSTER