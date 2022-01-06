Günlük burç yorumları (6 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 06.01.2022 - 09:10
Sevginizi göstermek için ideal bir gün
Kendinizi duygularınızın abartılı veya gerçek yanlarına bırakabilirsiniz. Siz yine de abartmayın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kendinizi halka açık bir konuma koymadan önce halletmeniz gereken her şeyi düzeltin. Milletin önünde hazırlıksız kalmayın derim.
Boğa
Başkalarının ne yaptığına bu kadar önem vermeyin. İşinize, yeteneğinize odaklanın ve disiplinli olun bugün.
İkizler
İş güç konusunda bugün kararsızlık yaşayabilir ve kendinizi dev aynasında görüp yanlış atılımlarda bulunma riskiniz var. Dikkat!
Yengeç
Beklediğiniz bir haber varsa ve özellikle mesafeli bir yerdense, olumlu gelişmelerin kapınızı çalmaması için bugün bir neden yok.
Aslan
İş yapmak istediğiniz biriyle anlaşma yapabilir veya paranızın işinize yaramasını sağlayacak bir finansal hamle yapabilirsiniz.
Başak
Çevrenizdekilerden biri beklenmedik bir şekilde programa katılmamaya karar verdi diye planlarınızı değiştirmeyin. Kendi bilir, siz yürüyün.
Terazi
Duruma uyum sağlamak ve işlerin istediğiniz gibi yürümesini sağlamak için doğru kelimeleri seçmeye gayret edin. Yanlış anlaşılmayın.
Akrep
Gerekli olan güçlü bir konum için pozisyonu alırken arkanıza yaslanmayın. Çalışın. Hele bugün birilerine güvenip, hiç fayda beklemeyin derim.
Yay
İş konusunda çekiciliğinizi ve uzmanlığınızı kullanın ve gelecekteki güvenliğinizi artıracak yönde hızla ilerleyin. Manasız tiplerden uzak kalın yeter.
Oğlak
İstediğinizi elde etmeye hiç bu kadar yakın olduğunuzu belki de hissetmemişsinizdir. Bu hissinizin ne kadar gerçek olduğunu iyice sorgulayın.
Kova
Yaptığınız şeyi yeniden gözden geçirmeniz ve işleri daha verimli hale getirmeniz gerekiyor. Bu aralar eksik iş yapmanız olası.
Balık
Ne yaparsanız yapın değişim kaçınılmazdır. Kendinizi hayata bırakmayı tercih edin. Bu yüzden özel hayatınızda başınıza gelenlerle artık savaşmayın.