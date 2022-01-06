Günlük burç yorumları (6 Ocak 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 6 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 06.01.2022 - 09:10

Günlük burç yorumları (6 Ocak 2022) - 1

Sevginizi göstermek için ideal bir gün

Kendinizi duygularınızın abartılı veya gerçek yanlarına bırakabilirsiniz. Siz yine de abartmayın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (6 Ocak 2022) - 2

Koç

Kendinizi halka açık bir konuma koymadan önce halletmeniz gereken her şeyi düzeltin. Milletin önünde hazırlıksız kalmayın derim.

Günlük burç yorumları (6 Ocak 2022) - 3

Boğa

Başkalarının ne yaptığına bu kadar önem vermeyin. İşinize, yeteneğinize odaklanın ve disiplinli olun bugün.

Günlük burç yorumları (6 Ocak 2022) - 4

İkizler

İş güç konusunda bugün kararsızlık yaşayabilir ve kendinizi dev aynasında görüp yanlış atılımlarda bulunma riskiniz var. Dikkat!

Günlük burç yorumları (6 Ocak 2022) - 5

Yengeç

Beklediğiniz bir haber varsa ve özellikle mesafeli bir yerdense, olumlu gelişmelerin kapınızı çalmaması için bugün bir neden yok.

Günlük burç yorumları (6 Ocak 2022) - 6

Aslan

İş yapmak istediğiniz biriyle anlaşma yapabilir veya paranızın işinize yaramasını sağlayacak bir finansal hamle yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Ocak 2022) - 7

Başak

Çevrenizdekilerden biri beklenmedik bir şekilde programa katılmamaya karar verdi diye planlarınızı değiştirmeyin. Kendi bilir, siz yürüyün.

Günlük burç yorumları (6 Ocak 2022) - 8

Terazi

Duruma uyum sağlamak ve işlerin istediğiniz gibi yürümesini sağlamak için doğru kelimeleri seçmeye gayret edin. Yanlış anlaşılmayın.

Günlük burç yorumları (6 Ocak 2022) - 9

Akrep

Gerekli olan güçlü bir konum için pozisyonu alırken arkanıza yaslanmayın. Çalışın. Hele bugün birilerine güvenip, hiç fayda beklemeyin derim.

Günlük burç yorumları (6 Ocak 2022) - 10

Yay

İş konusunda çekiciliğinizi ve uzmanlığınızı kullanın ve gelecekteki güvenliğinizi artıracak yönde hızla ilerleyin. Manasız tiplerden uzak kalın yeter.

Günlük burç yorumları (6 Ocak 2022) - 11

Oğlak

İstediğinizi elde etmeye hiç bu kadar yakın olduğunuzu belki de hissetmemişsinizdir. Bu hissinizin ne kadar gerçek olduğunu iyice sorgulayın.

Günlük burç yorumları (6 Ocak 2022) - 12

Kova

Yaptığınız şeyi yeniden gözden geçirmeniz ve işleri daha verimli hale getirmeniz gerekiyor. Bu aralar eksik iş yapmanız olası.

Günlük burç yorumları (6 Ocak 2022) - 13

Balık

Ne yaparsanız yapın değişim kaçınılmazdır. Kendinizi hayata bırakmayı tercih edin. Bu yüzden özel hayatınızda başınıza gelenlerle artık savaşmayın.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER