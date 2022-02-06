Günlük burç yorumları (6 Şubat 2022)

Haberler - ntv.com.tr 06.02.2022 - 09:31
Ay Koç burcunda ilerliyor. İçinizden geldiği gibi konuşmak ve hareket etmek isteyebilirsiniz. Yeni girişimlerde bulunabilirsiniz, fevri tavırlar sergilememeye dikkat edin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sözlü tartışmalarda bulunmamaya özen gösterin, kendinizi ifade ederken basitleştirmek yerine olduğu gibi yansıtın.
Boğa
İçinizde hissettiğiniz öfke ve sinir gibi duyguları bastırmaya çalışırken kendinize çevirebilirsiniz. Bunun yerine objektif olmayı deneyin.
İkizler
Arkadaşlarınızı yönetmeye çalışmayın, size ihtiyaç duyduklarında yardımcı olmanız çok daha olumlu sonuç verecektir.
Yengeç
Çalışma arkadaşlarınıza çeşitli konularda öncülük etmeniz gerekebilir. Bilgilerinizi aktarırken çekinmemelisiniz.
Aslan
Düşünce ve inançlarınız doğrultusunda hareket ederken herkesin sizinle aynı fikirde olmayacağını unutmayın. Özgürlüğünüze gelen her müdahale bazen kötü olmayabilir.
Başak
Ortak kazançlarınız ve mallarınız üzerine girişimler ve yeni kaynak arayışları söz konusu olabilir. Beraber hareket etme ihtiyacı duyabilirsiniz.
Terazi
Bütün olmak demek yarımın anlamını kaybetmesi değildir, eşinize ve ortaklarınıza öncülük etmek yerine bir olmaya çalışın.
Akrep
Harareti ve hareketi yoğun sporlardan sakınmakta yarar var. Ufak çaplı sakatlık ve sakarlıklara karşı dikkatli olun.
Yay
Bulunduğunuz yerdeki ilişkilerinizi ilerletmek ve tanınırlığınızı artırmak isteyebilirsiniz. Sohbetiniz oldukça etkileyici.
Oğlak
Ebeveynleriniz ve aile büyüklerinizle aranızdaki anlayış farkı canınızı sıkabilir. Kendinizi olmadığınız biri gibi hissedebilirsiniz.
Kova
İletişimdeki tarafsız ve net tavrınız yakınlarınızın sizi yanlış anlamasına sebep olabilir. Onların yanında olduğunuzu hissettirmeyi deneyin.
Balık
Kendiniz için harcamalarda bulunabilirsiniz. Özdeğeriniz için harika olsa da cebinize göre yapmanızda yarar var.