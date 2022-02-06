Günlük burç yorumları (6 Şubat 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 6 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 06.02.2022 - 09:31

Günlük burç yorumları (6 Şubat 2022) - 1

Ay Koç burcunda ilerliyor. İçinizden geldiği gibi konuşmak ve hareket etmek isteyebilirsiniz. Yeni girişimlerde bulunabilirsiniz, fevri tavırlar sergilememeye dikkat edin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (6 Şubat 2022) - 2

Koç

Sözlü tartışmalarda bulunmamaya özen gösterin, kendinizi ifade ederken basitleştirmek yerine olduğu gibi yansıtın.

Günlük burç yorumları (6 Şubat 2022) - 3

Boğa

İçinizde hissettiğiniz öfke ve sinir gibi duyguları bastırmaya çalışırken kendinize çevirebilirsiniz. Bunun yerine objektif olmayı deneyin.

Günlük burç yorumları (6 Şubat 2022) - 4

İkizler

Arkadaşlarınızı yönetmeye çalışmayın, size ihtiyaç duyduklarında yardımcı olmanız çok daha olumlu sonuç verecektir.

Günlük burç yorumları (6 Şubat 2022) - 5

Yengeç

Çalışma arkadaşlarınıza çeşitli konularda öncülük etmeniz gerekebilir. Bilgilerinizi aktarırken çekinmemelisiniz.

Günlük burç yorumları (6 Şubat 2022) - 6

Aslan

Düşünce ve inançlarınız doğrultusunda hareket ederken herkesin sizinle aynı fikirde olmayacağını unutmayın. Özgürlüğünüze gelen her müdahale bazen kötü olmayabilir.

Günlük burç yorumları (6 Şubat 2022) - 7

Başak

Ortak kazançlarınız ve mallarınız üzerine girişimler ve yeni kaynak arayışları söz konusu olabilir. Beraber hareket etme ihtiyacı duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Şubat 2022) - 8

Terazi

Bütün olmak demek yarımın anlamını kaybetmesi değildir, eşinize ve ortaklarınıza öncülük etmek yerine bir olmaya çalışın.

Günlük burç yorumları (6 Şubat 2022) - 9

Akrep

Harareti ve hareketi yoğun sporlardan sakınmakta yarar var. Ufak çaplı sakatlık ve sakarlıklara karşı dikkatli olun.

Günlük burç yorumları (6 Şubat 2022) - 10

Yay

Bulunduğunuz yerdeki ilişkilerinizi ilerletmek ve tanınırlığınızı artırmak isteyebilirsiniz. Sohbetiniz oldukça etkileyici.

Günlük burç yorumları (6 Şubat 2022) - 11

Oğlak

Ebeveynleriniz ve aile büyüklerinizle aranızdaki anlayış farkı canınızı sıkabilir. Kendinizi olmadığınız biri gibi hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Şubat 2022) - 12

Kova

İletişimdeki tarafsız ve net tavrınız yakınlarınızın sizi yanlış anlamasına sebep olabilir. Onların yanında olduğunuzu hissettirmeyi deneyin.

Günlük burç yorumları (6 Şubat 2022) - 13

Balık

Kendiniz için harcamalarda bulunabilirsiniz. Özdeğeriniz için harika olsa da cebinize göre yapmanızda yarar var.

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