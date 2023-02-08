Günlük burç yorumları (6 Şubat 2023)

Ay, öğleden sonra 17:15 ile 00:14 arasında boşlukta olacak. Öncesinde ise Aslan burcunda olacağı için abartıdan uzak durun.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Bugün, enerji seviyeleri hızla düştüğü için işleri basit tutun. Kendinizi gereksiz bir biçimde zorladığınız taktirde çok da keyifli sonuçlar elde edemezsiniz.
BOĞA
Uzun süredir bozulan bir dostluk, bugün yeniden kurulabilir. Bazı insanlar sizi kıskanabilir ve arkanızdan konuşabilir. Uzak durun derim.
İKİZLER
Bugün kendinizi çok hassas hissediyor olabilirsiniz. Yaptığınız zorlu seçimlerle, daha huzurlu ve daha az onaylanmaya ihtiyaç duyuyor gibisiniz.
YENGEÇ
Ne kadar küçük olursa olsun hiçbir şeyi gözden kaçırmayın. Dikkatli olun derim. Öfkenizi ve mantıksız davranışlarınızı engelleyin derim.
ASLAN
Bugün kendinizi kasvetli ve mutsuz hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınız ve akrabalarınızla yıpratıcı konuşmalar yapmaktan kaçınmanızı öneririm.
BAŞAK
Bugün çabalarınız için yeterli övgüyü alamayabilirsiniz. İçgüdülerine güvenmelisin. Hayati kararlar alırken sabırlı ve akılcı olmaya gayret edin.
TERAZİ
Bugün yeni gelir kaynakları ortaya çıkabilir. Önceki yatırımlarınızdan para kazanma şansınız yükseliyor. Harcamalarınıza biraz daha dikkat edin.
AKREP
Bir sosyal grupla bağlantı kurmak muhtemelen ağınızı genişletecektir. Evlilik açısından, bekarlar ruh eşlerini bulabilirler.
YAY
Bugün herhangi bir kutlama sizi mutlu edebilir. İş yerinde size fayda sağlayabilecek herhangi bir karar vermeden önce içgüdülerinize güvenebilirsiniz.
OĞLAK
Sezgileriniz bugün daha büyük finansal kazançlara katkıda bulunabilir. Ev hayatından zevk almak için kibrini dizginlemelisin.
KOVA
Öğrenci iseniz bugün biraz çalışma ile ve bilenlerin yardımıyla olumlu sonuçlar bekleyebilirsiniz. Daha planlı olmaya gayret edin.
BALIK
Bugün, güveninizi ve mali durumunuzu artırabilecek bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Aile içi tansiyonun minimumda tutulması gerekebilir.