Günlük burç yorumları (6 Şubat 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 6 Şubat 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (6 Şubat 2023) - 1

Ay, öğleden sonra  17:15 ile 00:14  arasında boşlukta olacak. Öncesinde ise Aslan burcunda olacağı için abartıdan uzak durun.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (6 Şubat 2023) - 2

KOÇ

Bugün, enerji seviyeleri hızla düştüğü için işleri basit tutun. Kendinizi gereksiz bir biçimde zorladığınız taktirde çok da keyifli sonuçlar elde edemezsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Şubat 2023) - 3

BOĞA

Uzun süredir bozulan bir dostluk, bugün yeniden kurulabilir. Bazı insanlar sizi kıskanabilir ve arkanızdan konuşabilir. Uzak durun derim.

Günlük burç yorumları (6 Şubat 2023) - 4

İKİZLER

Bugün kendinizi çok hassas hissediyor olabilirsiniz. Yaptığınız zorlu seçimlerle, daha huzurlu ve daha az onaylanmaya ihtiyaç duyuyor gibisiniz.

Günlük burç yorumları (6 Şubat 2023) - 5

YENGEÇ

Ne kadar küçük olursa olsun hiçbir şeyi gözden kaçırmayın. Dikkatli olun derim. Öfkenizi ve mantıksız davranışlarınızı engelleyin derim.

Günlük burç yorumları (6 Şubat 2023) - 6

ASLAN

Bugün kendinizi kasvetli ve mutsuz hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınız ve akrabalarınızla yıpratıcı konuşmalar yapmaktan kaçınmanızı öneririm.

Günlük burç yorumları (6 Şubat 2023) - 7

BAŞAK

Bugün çabalarınız için yeterli övgüyü alamayabilirsiniz. İçgüdülerine güvenmelisin. Hayati kararlar alırken sabırlı ve akılcı olmaya gayret edin.

Günlük burç yorumları (6 Şubat 2023) - 8

TERAZİ

Bugün yeni gelir kaynakları ortaya çıkabilir. Önceki yatırımlarınızdan para kazanma şansınız yükseliyor. Harcamalarınıza biraz daha dikkat edin.

Günlük burç yorumları (6 Şubat 2023) - 9

AKREP

Bir sosyal grupla bağlantı kurmak muhtemelen ağınızı genişletecektir. Evlilik açısından, bekarlar ruh eşlerini bulabilirler.

Günlük burç yorumları (6 Şubat 2023) - 10

YAY

Bugün herhangi bir kutlama sizi mutlu edebilir. İş yerinde size fayda sağlayabilecek herhangi bir karar vermeden önce içgüdülerinize güvenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Şubat 2023) - 11

OĞLAK

Sezgileriniz bugün daha büyük finansal kazançlara katkıda bulunabilir. Ev hayatından zevk almak için kibrini dizginlemelisin.

Günlük burç yorumları (6 Şubat 2023) - 12

KOVA

Öğrenci iseniz bugün biraz çalışma ile ve bilenlerin yardımıyla olumlu sonuçlar bekleyebilirsiniz. Daha planlı olmaya gayret edin.

Günlük burç yorumları (6 Şubat 2023) - 13

BALIK

Bugün, güveninizi ve mali durumunuzu artırabilecek bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Aile içi tansiyonun minimumda tutulması gerekebilir.

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