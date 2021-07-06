Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 6 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 06.07.2021 - 00:19

Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2021) - 1

Merkür, Neptün zorlu görünüm. 

Bugün doğru anlayın ve doğru konuşun. Yanlış anlamalara müsait bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2021) - 2

Koç

Arkadaş ve kardeşlerinizle olan ilişkinizde yanlış anlaşılmalara açık bir günden geçecek olabilirsiniz. O nedenle dikkatli olmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2021) - 3

Boğa

Para meselelerinde önünüze fırsatlar geldiği halde bu konuda bir kafa karışıklığı yaşamanız olası. Konuşulanları doğru değerlendirin.

Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2021) - 4

İkizler

İş ve iş verenlerle ilgili, olumsuz sözler kulağınıza gelebilir. Öncelikle bu konuda her söylenene inanmayın ve daha kararlı olun derim.

Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2021) - 5

Yengeç

Kendinizi daha içe dönük hissedebilirsiniz. Herkes bir şeyler söylüyor ve siz kararsız bir noktada kendinizi bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2021) - 6

Aslan

Bugün sosyalleşmek adına abartılı tutum ve davranışlar sergilemediğiniz sürece herhangi bir sorun yaşamazsınız.

Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2021) - 7

Başak

Kendinizi ortaya koyma konusunda bazı tuhaflıklar, gereksiz müdahaleler yaşamanız olası; o nedenle, önemli lafları seçin.

Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2021) - 8

Terazi

Uzak yerlerde bulunun tanıdıklarınızdan enteresan haberler almanız mümkün. Karşınızdaki insanların tutarlı olmasına dikkat edin.

Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2021) - 9

Akrep

Bugün olmadık yerlere ödemeler yapmanız olası, durduk yerde çıkan masraflar bugün sizi biraz bunaltabilir.

Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2021) - 10

Yay

Partnerinizle ilgili bir sorun yaşamanız mümkün. Bu çözülemeyecek bir şey değil. Kilit cümle “tarafsız dinleyin karşınızdakini.”

Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2021) - 11

Oğlak

Sağlığınızla ilgili olarak mümkün mertebe kendinizi toparlamanızda ve bakmanızda fayda var. Yediklerinize dikkat etmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2021) - 12

Kova

Aşk meselelerinde bir yandan heyecan yaşarken diğer yandan korkularınız gün yüzüne çıkabilir. Olabildiğince sakin olun.

Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2021) - 13

Balık

Gayrimenkul konularında hayal kırklığına açık bir gün. Bu ve buna benzer konularda daha dikkatli olmanız gerekebilir.

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