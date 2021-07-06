Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2021)

ntv.com.tr 06.07.2021 - 00:19
Merkür, Neptün zorlu görünüm.
Bugün doğru anlayın ve doğru konuşun. Yanlış anlamalara müsait bir gün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Arkadaş ve kardeşlerinizle olan ilişkinizde yanlış anlaşılmalara açık bir günden geçecek olabilirsiniz. O nedenle dikkatli olmanızda fayda var.
Boğa
Para meselelerinde önünüze fırsatlar geldiği halde bu konuda bir kafa karışıklığı yaşamanız olası. Konuşulanları doğru değerlendirin.
İkizler
İş ve iş verenlerle ilgili, olumsuz sözler kulağınıza gelebilir. Öncelikle bu konuda her söylenene inanmayın ve daha kararlı olun derim.
Yengeç
Kendinizi daha içe dönük hissedebilirsiniz. Herkes bir şeyler söylüyor ve siz kararsız bir noktada kendinizi bulabilirsiniz.
Aslan
Bugün sosyalleşmek adına abartılı tutum ve davranışlar sergilemediğiniz sürece herhangi bir sorun yaşamazsınız.
Başak
Kendinizi ortaya koyma konusunda bazı tuhaflıklar, gereksiz müdahaleler yaşamanız olası; o nedenle, önemli lafları seçin.
Terazi
Uzak yerlerde bulunun tanıdıklarınızdan enteresan haberler almanız mümkün. Karşınızdaki insanların tutarlı olmasına dikkat edin.
Akrep
Bugün olmadık yerlere ödemeler yapmanız olası, durduk yerde çıkan masraflar bugün sizi biraz bunaltabilir.
Yay
Partnerinizle ilgili bir sorun yaşamanız mümkün. Bu çözülemeyecek bir şey değil. Kilit cümle “tarafsız dinleyin karşınızdakini.”
Oğlak
Sağlığınızla ilgili olarak mümkün mertebe kendinizi toparlamanızda ve bakmanızda fayda var. Yediklerinize dikkat etmeniz gerekebilir.
Kova
Aşk meselelerinde bir yandan heyecan yaşarken diğer yandan korkularınız gün yüzüne çıkabilir. Olabildiğince sakin olun.
Balık
Gayrimenkul konularında hayal kırklığına açık bir gün. Bu ve buna benzer konularda daha dikkatli olmanız gerekebilir.