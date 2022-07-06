Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 6 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 06.07.2022 - 00:00

Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2022) - 1

Ay Terazi burcuna geçti. Problemlere adil çözümler üretmek ve olumlu ilişkiler kurmak için uygun.

Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2022) - 2

Koç

İkili ilişkilerinizde paylaşıma oldukça istekli olabilirsiniz. Mücadele verdiğiniz konularda hakkınızı alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2022) - 3

Boğa

Moda, güzellik, estetik ve sağlık gibi konular gündeminizde olabilir. Kendinizi daha iyi hissettiren alanlara ağırlık verebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2022) - 4

İkizler

Yaratıcılık gerektiren işlerden keyif alabilir, enerjinizi kolaylıkla aktarabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2022) - 5

Yengeç

Ev, aile ve yuvanız odak noktanız olabilir. Daha güvenli ve daha huzurlu hale getirmek için düzenlemelerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2022) - 6

Aslan

Fanatik düşünceler çatışma enerjisi yaratabilir. Hoşgörüyü korumakta yarar var.

Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2022) - 7

Başak

Keyfekeder harcamalara dikkat, eldeki hesabı çarşıya uydurmaya çalışmakta yarar var.

Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2022) - 8

Terazi

Yakın ilişkilerde alevli tartışmalar yaşanabilir, pire için yorgan yakacak insanlarla aynı ortamlarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2022) - 9

Akrep

Gizli kalan, mahremiyetine önem verdiğiniz durumların görünür olması söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2022) - 10

Yay

İstediklerinizi elde etmek için desteklenebilirsiniz. Çalışma enerjisinin keyfinize baskın olması önem arz ediyor.

Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2022) - 11

Oğlak

Konumunuzla ve sahip olduklarınızla göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Başardım demek için fırsatlar karşınıza çıkabilir.

Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2022) - 12

Kova

Sosyal becerilerinizi kullanacağız faaliyetler, farklı eğitimler ve yolculuklarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2022) - 13

Balık

Bulunduğunuz ortamdaki dengeyi korumayı görev edinebilirsiniz. Tatlı dil ve güler yüz ile başarılı olacağınız aşikar.

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