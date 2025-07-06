Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2025)

Terazi: Bugün sosyal anlamda hareketli bir gün seni bekliyor. Arkadaşlarınla zaman geçirmek, sosyalleşmek ya da grup aktivitelerine katılmak moralini yükseltecek. Bu ortamlarda tanışacağın kişiler, hem zihinsel hem ruhsal olarak seni besleyebilir. Estetik zevklerin bugün daha da belirgin hale gelebilir, sanatla ilgili bir etkinlik ya da yaratıcı bir uğraş seni çok mutlu edebilir. Aşk hayatında ise romantik bir teklif ya da sürpriz bir jest seni heyecanlandırabilir. Yalnızsan, kalabalık bir ortamda karşılaşacağın biri hayatına yeni bir renk getirebilir.