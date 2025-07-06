Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 6 Temmuz 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün içsel bir uyanış yaşayabilirsin. Normalde dışa dönük olan yapın bugün biraz daha durulma ihtiyacı içinde olabilir. Özellikle sabah saatlerinde yalnız kalmak, düşünmek ve hayatındaki bazı yönleri gözden geçirmek isteyebilirsin. Bu süreç sana duygusal anlamda bir yenilenme sağlayabilir. Günün ilerleyen saatlerinde enerjin toparlanacak ve yeniden aksiyona geçme isteği duyacaksın. Aşk hayatında, geçmişte yaşanmış bir mesele yeniden gündeme gelebilir. Bu sefer daha olgun bir şekilde yaklaşman ilişkine büyük katkı sağlayacak.