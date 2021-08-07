Günlük burç yorumları - 7 Ağustos 2021

Astrolog Murat İpek'ten 7 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

07.08.2021 - 00:01

Günlük burç yorumları - 7 Ağustos 2021 - 1

Güneş – Uranüs arası pek gergin

Önümüzdeki beş gün gergin, asabi zamanlar geçirebiliriz. Sinirlerinize hakim olun.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 7 Ağustos 2021 - 2

Koç

Para konusunda karar verirken çevrenizden gelen seslere elbette kulak verin ama söylenenlerin ne kadar gerçek olduğunu mutlaka sorgulayın.

Günlük burç yorumları - 7 Ağustos 2021 - 3

Boğa

Daha gerçekçi davranmanız ve akla, karayı birbirinden çok daha sağlıklı ayırmanız gerekebilir. Öfke ve hırsın size iyi gelmediğini bilin.

Günlük burç yorumları - 7 Ağustos 2021 - 4

İkizler

Alacak verecek dengesinde bir tutarsızlık söz konusu olabilir. Özellikle devlet veya kurumlarla olan ilişkinizde belirsizlik canınızı sıkabilir.

Günlük burç yorumları - 7 Ağustos 2021 - 5

Yengeç

Duygusal anlamda gergin bir gün. Bugünü eğer sessiz sakin geçirebilirseniz kendinizi şanslı görün. Provokasyona açık konuşmalar duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 7 Ağustos 2021 - 6

Aslan

Bugün kendinizi iş ve para mevzularından ne kadar uzak tutarsanız o kadar iyi. Ama yine de angarya işleri toparlamakla ilgili koşturabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 7 Ağustos 2021 - 7

Başak

Kendinizi durduk yerde sıkıntı içine sokmayın bugün ve rahat olmaya gayret edin. Olayları, sözleri abartma eğilimde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 7 Ağustos 2021 - 8

Terazi

Sosyalleşeyim, biraz havam değişsin diye kendinizi bugün dağıtmanız pek mümkün. Her şeyin fazlası zarar, azı karardır. Unutmayın derim.

Günlük burç yorumları - 7 Ağustos 2021 - 9

krep

Uzun süredir çözmeye gayret ettiğiniz konular bugün önünüzde birer birer açılabilir. Sonuçlarına dair belirtileri görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 7 Ağustos 2021 - 10

Yay

Bugün dolaylı yoldan bir iş teklifi veya görüşmesi için yeşil ışık yanabilir önünüzde. Bu konuda bu görüşmeyi, teklifi düşünmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları - 7 Ağustos 2021 - 11

Oğlak

Çevrenizde kriz yaşanabilir veya maddi manevi bir krizin içine çekilecek olabilirsiniz. Ne olursa olsun sükunetinizi koruyun ve akılcı davranın.

Günlük burç yorumları - 7 Ağustos 2021 - 12

Kova

İlişkide bulunduğunuz kişi ile ilgili bazı kafa yorucu gelişmeler sizi bulabilir ve bu gelişmelerde kendinizi doğal olarak yorgun hissettirebilir.  

Günlük burç yorumları - 7 Ağustos 2021 - 13

Balık

Sağlık konusunda bugün tansiyon ve kan ile ilgili başlıklara dikkat edin. Kendinizi çok fazla yormamaya gayret edin.

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