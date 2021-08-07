Günlük burç yorumları - 7 Ağustos 2021

07.08.2021 - 00:01
Güneş – Uranüs arası pek gergin
Önümüzdeki beş gün gergin, asabi zamanlar geçirebiliriz. Sinirlerinize hakim olun.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Para konusunda karar verirken çevrenizden gelen seslere elbette kulak verin ama söylenenlerin ne kadar gerçek olduğunu mutlaka sorgulayın.
Boğa
Daha gerçekçi davranmanız ve akla, karayı birbirinden çok daha sağlıklı ayırmanız gerekebilir. Öfke ve hırsın size iyi gelmediğini bilin.
İkizler
Alacak verecek dengesinde bir tutarsızlık söz konusu olabilir. Özellikle devlet veya kurumlarla olan ilişkinizde belirsizlik canınızı sıkabilir.
Yengeç
Duygusal anlamda gergin bir gün. Bugünü eğer sessiz sakin geçirebilirseniz kendinizi şanslı görün. Provokasyona açık konuşmalar duyabilirsiniz.
Aslan
Bugün kendinizi iş ve para mevzularından ne kadar uzak tutarsanız o kadar iyi. Ama yine de angarya işleri toparlamakla ilgili koşturabilirsiniz.
Başak
Kendinizi durduk yerde sıkıntı içine sokmayın bugün ve rahat olmaya gayret edin. Olayları, sözleri abartma eğilimde olabilirsiniz.
Terazi
Sosyalleşeyim, biraz havam değişsin diye kendinizi bugün dağıtmanız pek mümkün. Her şeyin fazlası zarar, azı karardır. Unutmayın derim.
krep
Uzun süredir çözmeye gayret ettiğiniz konular bugün önünüzde birer birer açılabilir. Sonuçlarına dair belirtileri görebilirsiniz.
Yay
Bugün dolaylı yoldan bir iş teklifi veya görüşmesi için yeşil ışık yanabilir önünüzde. Bu konuda bu görüşmeyi, teklifi düşünmenizde fayda var.
Oğlak
Çevrenizde kriz yaşanabilir veya maddi manevi bir krizin içine çekilecek olabilirsiniz. Ne olursa olsun sükunetinizi koruyun ve akılcı davranın.
Kova
İlişkide bulunduğunuz kişi ile ilgili bazı kafa yorucu gelişmeler sizi bulabilir ve bu gelişmelerde kendinizi doğal olarak yorgun hissettirebilir.
Balık
Sağlık konusunda bugün tansiyon ve kan ile ilgili başlıklara dikkat edin. Kendinizi çok fazla yormamaya gayret edin.