Günlük burç yorumları (7 Ağustos 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 7 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 07.08.2022 - 01:46

Günlük burç yorumları (7 Ağustos 2022) - 1

Ay, Yay burcuna geçti. Daha özgür hissedeceğiniz alanlara ve faaliyetlere yönelme ihtiyacı hissedebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (7 Ağustos 2022) - 2

Koç

Anlam arayışına çıkabilir, kendinizi ve hayatınızı daha özel hissettirecek şeylerin peşine düşebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Ağustos 2022) - 3

Boğa

Görmezden gelinen ve sümenaltı edilen konularla yüzleşebilirsiniz. Kendinize katkı sağlayacak olaylar söz konusu.

Günlük burç yorumları (7 Ağustos 2022) - 4

İkizler

Ortaklıklar ve ilişkiler üzerine bekleyen anlaşmalarınızı değerlendirebilir, olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Ağustos 2022) - 5

Yengeç

Günlük hayatın ritmini etkileyecek aktivitelerden uzak durmayı tercih edebilir, sağlığınıza özen gösterebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Ağustos 2022) - 6

Aslan

Daha ferah ve rahat bir yaşam biçimini arzulayabilir, günü bu doğrultuda planlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Ağustos 2022) - 7

Başak

Kendi ayaklarınızın üzerinde durmak için ailenizden destek alabilir, gereken motivasyonu tazelemek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (7 Ağustos 2022) - 8

Terazi

Kısa seyahatler ve sürpriz geziler nefes aldığınızı hissettirebilir. Sevdiklerinizle oldukça keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Ağustos 2022) - 9

Akrep

Kendi varlığınızın değerini, güzelliğini anlamak ve farkındalığa kavuşmak için birtakım işaretler alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Ağustos 2022) - 10

Yay

Sizi siz yapan özelliklerinizle daha fazla öne çıkabilirsiniz, temel motivasyonunuzu paylaşmak için fırsatlar söz konusu.

Günlük burç yorumları (7 Ağustos 2022) - 11

Oğlak

Esenlik ve huzur dolu vakit geçirmeniz mümkün, kendinizi daha iyi hissettiğiniz aktivitelere yönelebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Ağustos 2022) - 12

Kova

Katıldığınız toplantılardan yeni bilgiler öğrenebilir, kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Ağustos 2022) - 13

Balık

Maddi manevi kazanım elde edebileceğiniz gelişmeler söz konusu. İş hayatından yana yüzünüz gülüyor.

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