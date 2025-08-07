Günlük burç yorumları (7 Ağustos 2025)

Terazi: Bugün eviniz, aileniz ya da yaşadığınız ortamla ilgili konular ön planda olabilir. İçsel huzurunuzu sağlamak için fiziksel çevrenizde bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Aile bireyleriyle ilgili sorumluluklar da sizi meşgul edebilir. Aşk hayatınızda ise geçmişten gelen bir konu tekrar gündeme gelebilir. Bu kez daha yapıcı bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Duygusal bağlarınızı güçlendirmek için samimi ve dürüst bir iletişim kurun. Gün sonunda ait olduğunuz yerde olmanın huzurunu yaşayabilirsiniz. Sıcacık bir ortam, moralinize iyi gelecek.