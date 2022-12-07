Günlük burç yorumları (7 Aralık 2022)

Ay, İkizler burcuna geçti. İletişim başta olmak üzere haberleşme ve paylaşım konusunda şaşırtıcı durumlar gelişebilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Hareketliliğinizde artış olabilir, kısa süreli seyahatler mümkün. Eğitim hayatıyla ilgili çabaladığınız konularda gelişmeler yaşanabilir.
BOĞA
Ticari faaliyetlerde gelir artışı söz konusu. Finansal girişimlerinizde başarı sağlayabilirsiniz, bulunduğunuz ortamlara kolayca adapte olabilirsiniz.
İKİZLER
Oldukça dışa dönük, sabırsız hissedebilirsiniz. Hızlı düşünme ve hızlı bir şekilde hareket etmeye meyilli olabilirsiniz.
YENGEÇ
Kararsız kaldığınız konuları zamana bırakabilirsiniz, duygularınızı paylaşmak yerine içinizde yaşamayı tercih edebilirsiniz.
ASLAN
Bilgiyi paylaşmak, bilginin paylaşıldığı ortamlarda bulunmak ve bundan keyif almak mümkün. Bütüne hitap eden çalışmalarda yer alabilirsiniz.
BAŞAK
Düşündüğünüz konum ve kariyer için ne kadar istekli olduğunuz sorgulanabilir, mücadelenizde objektif hareket etmeniz önem kazanabilir.
TERAZİ
Yabancı kültürler ile etkileşim kurmanız, çeşitlli faaliyetlerde bulunmanız mümkün. İletişim teması ön plana çıkıyor.
AKREP
Köklü değişiklikler yapmaya hevesli olabilirsiniz, değişime kolayca ayak uydurabilirsiniz. Strateji gerektiren konularla ilgilenebilirsiniz.
YAY
Monoton ve tekdüze ilişkilerden uzaklaşmak isteyebilirsiniz, pratik ve tatmin sağlayan diyaloglara ihtiyacınız olabilir.
OĞLAK
Yaptığınız işte iletişim ön plana çıkabilir, sabit bir pozisyondan ziyade aynı anda farklı alanlarla ilgilenmekten keyif alabilirsiniz.
KOVA
Eğlenmek için pek çok alternatif yaratabilir, keyif aldığınız ortamlarda ve sohbetlerde bulunabilirsiniz. Yeniliklere hazır hissetmeniz mümkün.
BALIK
Ev yaşamında değişiklikler yaşabilirsiniz. Sahip olduğunuz kaynakları entelektüel bir biçimde yönetmeniz olası.