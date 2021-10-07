Haberler 07.10.2021 - 00:23
Saat 17:30’a kadar ay boşlukta
Venüs artık akrep burcunun cenderesinden bugün kurtuluyor. İlişkilerde çeşitlilik dikkatimizi çekecek.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kendinizi eğer bugün görüşmeleriniz varsa iyi hazırlamaya bakın. Karşı taraf sizi anlatacaklarınızda sıkıştırabilir.
Boğa
Çekimserliği bırakın artık. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Çevrenizdekilerle kararlar aldığınız bir zamana giriyor olabilirsiniz.
İkizler
Bazı konularda güven duygunuzun eksik olmasından kaynaklanan problemler söz konusu olabilir bugün. Dik durun ve iş bitirin.
Yengeç
Duygu ve akıl karmaşası yaşayabilir, kendinizi fazla denetleme gereği duyacak olabilirsiniz. Daha sakin olmaya bakın.
Aslan
Çevrenizden gelebilecek yeni fikirlere kapalı olurken, işinizle ilgili bazı konularda aile baskısına maruz kalabilirsiniz.
Başak
Kazançlarınızla ilgili hoşnutsuzluk duymanız, sizin dışınızda gelişen koşullarınızdan kaynaklanıyor olabilir. Alınganlık yapmayın.
Terazi
İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir gündesiniz. Yavaş ve temkinli bir şekilde ilerleyerek sosyal hedeflerinize ulaşacaksınız.
Akrep
Birlikte çalıştığınız kişileri eleştirmek dost kaybetmenize neden olabilir bugün. O nedenle daha mülayim olmaya bakın.
Yay
Statü konusunda çok ısrarcı davranıyor, önünüze çıkan fırsatları görmüyor olabilirsiniz. Eski alışkanlıklarınızı bırakın gitsin. Değişin bu aralar derim.
Oğlak
Kafanız allak bullak olabilir. Mümkünse çok fazla işlere bugün adamayın kendinizi. Ağırdan ilerleyeceğiniz bir gündesiniz.
Kova
Takıntılı yönlerinizin artık farkına varıp “Yeter bu iş buraya kadar” diyerek artık değişime başlamalısınız. Aslında kendinizi yorduğunuzu görün.
Balık
Çevrenizde iş, güç, kariyer vb. konularda hakkınızda manasız konuşmalar kulağınıza gelebilir. Oralı olmayın, kazanan siz olursunuz.