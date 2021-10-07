(7 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 7 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler 07.10.2021 - 00:23

Günlük burç yorumları (7 Ekim 2021) - 1

Saat 17:30’a kadar ay boşlukta

Venüs artık akrep burcunun cenderesinden bugün kurtuluyor. İlişkilerde çeşitlilik dikkatimizi çekecek.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (7 Ekim 2021) - 2

Koç

Kendinizi eğer bugün görüşmeleriniz varsa iyi hazırlamaya bakın. Karşı taraf sizi anlatacaklarınızda sıkıştırabilir.

Günlük burç yorumları (7 Ekim 2021) - 3

Boğa

Çekimserliği bırakın artık. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Çevrenizdekilerle kararlar aldığınız bir zamana giriyor olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Ekim 2021) - 4

İkizler

Bazı konularda güven duygunuzun eksik olmasından kaynaklanan problemler söz konusu olabilir bugün. Dik durun ve iş bitirin.

Günlük burç yorumları (7 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Duygu ve akıl karmaşası yaşayabilir, kendinizi fazla denetleme gereği duyacak olabilirsiniz. Daha sakin olmaya bakın.

Günlük burç yorumları (7 Ekim 2021) - 6

Aslan

Çevrenizden gelebilecek yeni fikirlere kapalı olurken, işinizle ilgili bazı konularda aile baskısına maruz kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Ekim 2021) - 7

Başak

Kazançlarınızla ilgili hoşnutsuzluk duymanız, sizin dışınızda gelişen koşullarınızdan kaynaklanıyor olabilir. Alınganlık yapmayın.

Günlük burç yorumları (7 Ekim 2021) - 8

Terazi

İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir gündesiniz. Yavaş ve temkinli bir şekilde ilerleyerek sosyal hedeflerinize ulaşacaksınız.

Günlük burç yorumları (7 Ekim 2021) - 9

Akrep

Birlikte çalıştığınız kişileri eleştirmek dost kaybetmenize neden olabilir bugün. O nedenle daha mülayim olmaya bakın.

Günlük burç yorumları (7 Ekim 2021) - 10

Yay

Statü konusunda çok ısrarcı davranıyor, önünüze çıkan fırsatları görmüyor olabilirsiniz. Eski alışkanlıklarınızı bırakın gitsin. Değişin bu aralar derim.  

Günlük burç yorumları (7 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Kafanız allak bullak olabilir. Mümkünse çok fazla işlere bugün adamayın kendinizi. Ağırdan ilerleyeceğiniz bir gündesiniz.

Günlük burç yorumları (7 Ekim 2021) - 12

Kova

Takıntılı yönlerinizin artık farkına varıp “Yeter bu iş buraya kadar” diyerek artık değişime başlamalısınız. Aslında kendinizi yorduğunuzu görün.

Günlük burç yorumları (7 Ekim 2021) - 13

Balık

Çevrenizde iş, güç, kariyer vb. konularda hakkınızda manasız konuşmalar kulağınıza gelebilir. Oralı olmayın, kazanan siz olursunuz.

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