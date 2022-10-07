Günlük burç yorumları (7 Ekim 2022)

Ay, Balık burcuna geçti. Ayrıntılara fazla takılmadan bütüne odaklanmakta fayda var, iyimser ve yapıcı tavırlara daha sık rastlayabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Pek çok fikriniz olabilir, bazı ikilemler söz konusu olabilir. Karar vermek yerine akışta kalmaya çalışabilirsiniz.
BOĞA
Gerçekleştirmenin zor olduğunu düşündüğünüz idealleriniz olabilir ancak çeşitli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz, çevrenizden destek almanız mümkün.
İKİZLER
Değişken istek ve hayalleriniz olabilir, etkinliğinizi arttırmak ve duygusal güven sağlamak adına ilişkiler kurabilirsiniz.
YENGEÇ
Aşırı duygulanıma kapılıp sözlerinizde aşırılığa kaçabilirsiniz, yabancı ülkelere seyahat planları yapabilirsiniz.
ASLAN
Kendi halinizde olmayı tercih edebilir, ortaklıklar konusunda derinleşmek isteyebilirsiniz. Manevi hazlar ön planda.
BAŞAK
İlişkilerinizde dinleme aktivitesini etkin şekilde yapmanız gerekebilir, bilinen ile anlaşılan arasındaki fark çeşitli anlaşmazlıklara yol açabilir.
TERAZİ
Bulunduğunuz konum için savaşmak yerine daha uyumlu olmaya çalışabilir, sağlığınız adına yararlı faaliyetler gerçekleştirebilirsiniz.
AKREP
Romantik ilişkileriniz ve özel hayatınızda daha özgür ve rahat olmayı arzulayabilir, sıra dışı eğlence anlayışı geliştirebilirsiniz.
YAY
Aile ve ev yaşamınıza dair gelişmeler olabilir, daha derin bağlar kurmanın peşinde olabilirsiniz. Geçmişin izleri yol gösterici olabilir.
OĞLAK
Kararsız kaldığınız konularda yakınlarınızın fikrini alarak hareket etmeniz mümkün, duygusal desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz.
KOVA
Maddi konular gündeminizde olabilir, gelir giderlerinizde hızlı değişimler yaşanabilir. Kendinizi garanti altına almak için çalışabilirsiniz.
BALIK
Öngörü ve sezgilerinizdeki artışın rehberliğine kulak verebilirsiniz, kişisel istek ve arzularınızı gerçekleştirebilirsiniz.