Günlük burç yorumları (7 Ekim 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 7 Ekim 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (7 Ekim 2022) - 1

Ay, Balık burcuna geçti. Ayrıntılara fazla takılmadan bütüne odaklanmakta fayda var, iyimser ve yapıcı tavırlara daha sık rastlayabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (7 Ekim 2022) - 2

KOÇ

Pek çok fikriniz olabilir, bazı ikilemler söz konusu olabilir. Karar vermek yerine akışta kalmaya çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Ekim 2022) - 3

BOĞA

Gerçekleştirmenin zor olduğunu düşündüğünüz idealleriniz olabilir ancak çeşitli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz, çevrenizden destek almanız mümkün.

Günlük burç yorumları (7 Ekim 2022) - 4

İKİZLER

Değişken istek ve hayalleriniz olabilir, etkinliğinizi arttırmak ve duygusal güven sağlamak adına ilişkiler kurabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Ekim 2022) - 5

YENGEÇ

Aşırı duygulanıma kapılıp sözlerinizde aşırılığa kaçabilirsiniz, yabancı ülkelere seyahat planları yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Ekim 2022) - 6

ASLAN

Kendi halinizde olmayı tercih edebilir, ortaklıklar konusunda derinleşmek isteyebilirsiniz. Manevi hazlar ön planda.

Günlük burç yorumları (7 Ekim 2022) - 7

BAŞAK

İlişkilerinizde dinleme aktivitesini etkin şekilde yapmanız gerekebilir, bilinen ile anlaşılan arasındaki fark çeşitli anlaşmazlıklara yol açabilir.

Günlük burç yorumları (7 Ekim 2022) - 8

TERAZİ

Bulunduğunuz konum için savaşmak yerine daha uyumlu olmaya çalışabilir, sağlığınız adına yararlı faaliyetler gerçekleştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Ekim 2022) - 9

AKREP

Romantik ilişkileriniz ve özel hayatınızda daha özgür ve rahat olmayı arzulayabilir, sıra dışı eğlence anlayışı geliştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Ekim 2022) - 10

YAY

Aile ve ev yaşamınıza dair gelişmeler olabilir, daha derin bağlar kurmanın peşinde olabilirsiniz. Geçmişin izleri yol gösterici olabilir.

Günlük burç yorumları (7 Ekim 2022) - 11

OĞLAK

Kararsız kaldığınız konularda yakınlarınızın fikrini alarak hareket etmeniz mümkün, duygusal desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Ekim 2022) - 12

KOVA

Maddi konular gündeminizde olabilir, gelir giderlerinizde hızlı değişimler yaşanabilir. Kendinizi garanti altına almak için çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Ekim 2022) - 13

BALIK

Öngörü ve sezgilerinizdeki artışın rehberliğine kulak verebilirsiniz, kişisel istek ve arzularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

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