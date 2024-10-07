Günlük burç yorumları (7 Ekim 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 7 Ekim 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, bugün başkalarıyla olan iletişimimiz önem kazanıyor. Duygularınızı, fikirlerinizi derinlemesine ifade etme çabasında olabilirsiniz. Merkür ve Mars arasındaki gergin açı iletişim konusunda tez canlılığı, kontrolsüzlüğü ön plana çıkarabilir. Güvende olmak isterken kendinizi daha güvensiz durumlara sokabilirsiniz.