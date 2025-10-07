Günlük burç yorumları (7 Ekim 2025)

Boğa: Bugün güven duygusu sizin için her zamankinden daha önemli hale geliyor. Özellikle maddi konularla ilgili belirsizlikler sizi tedirgin edebilir; ancak sabırlı davranarak bu süreci lehinize çevirebilirsiniz. Aşk hayatında sadakat ve istikrar arayışı ön planda olacak. Partnerinizle güvene dayalı bir iletişim kurmak ilişkinizi sağlamlaştırır. İş yaşamında ise maddi kazancı olan bir teklif ya da proje gündeme gelebilir.