Günlük burç yorumları (7 Eylül 2021)

07.09.2021 - 00:01
Başak burcunda yeniay
İş hayatlarımızda yeni sayfalar açılacak gibi duruyor.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
Koç
Çalışma arkadaşlarınızla bazı tuhaf gereksiz muhabbetler içine girebilirsiniz. Olabildiğince sakin ve sessiz kalmaya gayret edin.
Boğa
Bugün aşk konusunda kendinizi yine tuhaflıklar içinde hissedebilirsiniz. Mümkün olduğunca akılla davranın kazanan siz olursunuz.
İkizler
Aile ilişkilerinizde artık kendinize yeni bir rota çizebileceğiniz gündeymişsiniz gibi gelebilir. Bence bugün bu konulara hiç girmeyin. Sevimsizlikler olabilir.
Yengeç
Yakın çevrenizle olabilecek gelişmeler sizi biraz bugün gerebilir. Ne olursa olsun herhangi bir konuyu hemen kestirip atmamaya gayret edin.
Aslan
Maddi anlamda kesinlikle çıkarlarınızı sıkı sıkı korumanız gereken bir zamandan geçecek olabilirsiniz. Olabildiğince iyi hesap kitap yapın.
Başak
Kendinizi bugün biraz daha fazla önemser misiniz? İnsanlar için yaşamaktan bugün vazgeçin ve bencil olmayı öğrenin. Yoksa yakarmanız da işe yaramaz.
Terazi
Kendinizi derin düşünceler içinde dağılmış bir halde bulabilirsiniz. En iyisi aklınızı toparlayın ve kendinize bir yol çizin çünkü kararlar kapınızda.
Akrep
Kariyerinizden gelen parayla ilgili olarak bugün bazı beklenmedik gelişmeler olabilir mümkün mertebe kendinizi ifade ederken doğru cümle kurun.
Yay
İşinizden ayrılmak veya yeni bir iş başvurusunda bulunmak isteyebilirsiniz. Bu konuda tuhaf bir tutum içinde kalabilirsiniz. Sakin olun acele etmeyin.
Oğlak
Elinize gelen resmi evrakları doğru değerlendirmenizi tavsiye ederim. Özellikle bu konuda resmi işlerden anlayan kişilerden mutlaka destek alın.
Kova
Bugün cinsellik konusunda kendinizi biraz yetersiz ve güçsüz hissedebilirsiniz en iyisi bu gece yalnız uyumanız dersem abartmamış olurum.
Balık
Uzun süreli ilişkinizde buna ortaklık, iş birlikteliğini de koyun bazı önemli kararlar alma durumunda kalmanız söz konusu olabilir.