Günlük burç yorumları (7 Eylül 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 7 Eylül Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

07.09.2021 - 00:01

Günlük burç yorumları (7 Eylül 2021) - 1

Başak burcunda yeniay

İş hayatlarımızda yeni sayfalar açılacak gibi duruyor.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (7 Eylül 2021) - 2

Koç

Çalışma arkadaşlarınızla bazı tuhaf gereksiz muhabbetler içine girebilirsiniz. Olabildiğince sakin ve sessiz kalmaya gayret edin.

Günlük burç yorumları (7 Eylül 2021) - 3

Boğa

Bugün aşk konusunda kendinizi yine tuhaflıklar içinde hissedebilirsiniz. Mümkün olduğunca akılla davranın kazanan siz olursunuz.

Günlük burç yorumları (7 Eylül 2021) - 4

İkizler

Aile ilişkilerinizde artık kendinize yeni bir rota çizebileceğiniz gündeymişsiniz gibi gelebilir. Bence bugün bu konulara hiç girmeyin. Sevimsizlikler olabilir.

Günlük burç yorumları (7 Eylül 2021) - 5

Yengeç

Yakın çevrenizle olabilecek gelişmeler sizi biraz bugün gerebilir. Ne olursa olsun herhangi bir konuyu hemen kestirip atmamaya gayret edin.

Günlük burç yorumları (7 Eylül 2021) - 6

Aslan

Maddi anlamda kesinlikle çıkarlarınızı sıkı sıkı korumanız gereken bir zamandan geçecek olabilirsiniz. Olabildiğince iyi hesap kitap yapın.

Günlük burç yorumları (7 Eylül 2021) - 7

Başak

Kendinizi bugün biraz daha fazla önemser misiniz? İnsanlar için yaşamaktan bugün vazgeçin ve bencil olmayı öğrenin. Yoksa yakarmanız da işe yaramaz.

Günlük burç yorumları (7 Eylül 2021) - 8

Terazi

Kendinizi derin düşünceler içinde dağılmış bir halde bulabilirsiniz. En iyisi aklınızı toparlayın ve kendinize bir yol çizin çünkü kararlar kapınızda.

Günlük burç yorumları (7 Eylül 2021) - 9

Akrep

Kariyerinizden gelen parayla ilgili olarak bugün bazı beklenmedik gelişmeler olabilir mümkün mertebe kendinizi ifade ederken doğru cümle kurun.

Günlük burç yorumları (7 Eylül 2021) - 10

Yay

İşinizden ayrılmak veya yeni bir iş başvurusunda bulunmak isteyebilirsiniz. Bu konuda tuhaf bir tutum içinde kalabilirsiniz. Sakin olun acele etmeyin.

Günlük burç yorumları (7 Eylül 2021) - 11

Oğlak

Elinize gelen resmi evrakları doğru değerlendirmenizi tavsiye ederim. Özellikle bu konuda resmi işlerden anlayan kişilerden mutlaka destek alın.

Günlük burç yorumları (7 Eylül 2021) - 12

Kova

Bugün cinsellik konusunda kendinizi biraz yetersiz ve güçsüz hissedebilirsiniz en iyisi bu gece yalnız uyumanız dersem abartmamış olurum.

Günlük burç yorumları (7 Eylül 2021) - 13

Balık

Uzun süreli ilişkinizde buna ortaklık, iş birlikteliğini de koyun bazı önemli kararlar alma durumunda kalmanız söz konusu olabilir. 

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER