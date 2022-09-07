Günlük burç yorumları (7 Eylül 2022)

Haberler 07.09.2022 - 00:25
Ay Kova burcunda ilerliyor. Mutlu olmak içsel bir rehbere sahipsiniz, ilerici fikirler ve tasarımlar yolunuzu aydınlatabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Başarılarınız ödüllendirilebilir, kendinizi bulunduğunuz alanlara ait hissetmeniz mümkün.
BOĞA
Aile desteği, iş yerinde aile gibi çalışmak söz konusu olabilir. Destek alıp destek vereceğiniz dayanışmalar kurabilirsiniz.
İKİZLER
Hakkınızı alabileceğiniz gelişmeler yaşanabilir, yurtdışından sevindirici haberler gelebilir.
YENGEÇ
Gizli kalan konuları açıklığa kavuşturmak ve anlaşılır kılmak gündeminiz olabilir. Şeffaflık ilkesiyle hareket edebilirsiniz.
ASLAN
Ortaklı işlerinizde çeşitli pürüzlerle ilgilenebilir, işbirliği ile yeni kararlar alabilirsiniz.
BAŞAK
İş hayatının monotonluğundan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Açık havada bulunmak ve yürüyüşler iyi gelebilir.
TERAZİ
Resim, müzik gibi özgür ifade taşıyan sanatlarla ilgilenebilirsiniz. Aynı şekilde keyif veren ve zihninizi boşaltmanızı sağlayan her şey ilginizi çekebilir.
AKREP
Ailenizle yuvanızda olmayı tercih edebilir, çözüme ulaştırılması gereken konulara odaklanabilirsiniz.
YAY
Çevrenizde kamuoyu yaratacak fikirlerinizi sunabilir, olumlu etkileşimlerle insanları etki altına alabilirsiniz.
OĞLAK
Sıra dışı iş fikirleri aklınızda olabilir, denenmemiş yollardan umulmadık paralar kazanabilirsiniz.
KOVA
Özgür ve bağımsız hissetmeye ihtiyacınız olabilir, anlaşılmayı talep ederken kendinizi olabildiğince açık ifade etmenizde fayda var.
BALIK
Yalnız çalışmaktan keyif alabilir, yaratıcılığınızı daha yoğun aktardığınızı hissedebilirsiniz. Rüya trafiğiniz renkli olabilir.