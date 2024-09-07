Günlük burç yorumları (7 Eylül 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün güne Merkür-Uranüs arasındaki dik açı ile başlıyoruz. Söylenen sözlerin geri alınamadığı, kırgınlıkların telafi edilemediği bir gün olabilir. Ancak aynı zamanda zihni çok çalıştıran, yeni fikir ve projeler için pek çok kişinin de harekete geçtiği bir etki olabilir. Sabah saatlerinde Ay akrep burcuna geçince Mars ile arasında oluşacak açı eyleme geçerken daha rahat hissedeceğimizi hatta içimizde birikmiş olan şeyleri ortaya dökmek ve gösterme çabasında olabileceğimizi gösteriyor.