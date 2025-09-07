Günlük burç yorumları (7 Eylül 2025)

Aslan: Bugün çevrenizdeki insanların sizin hakkınızda ne düşündüğüne fazla takılabilirsiniz. Bu da özgüveninizi geçici olarak zedeleyebilir. Oysa içten içe ne kadar güçlü ve etkileyici olduğunuzu siz biliyorsunuz. Aşk hayatında ise kıskançlık ya da gereksiz rekabet temaları tetiklenebilir. Partnerinize olan güveninizi gözden geçirmek gerekebilir. İş yaşamında sahne sizin; ama tüm gözler üzerinizdeyken egonuzu kontrol etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Maddi konularda dikkatli olmalı, itibar uğruna fazla harcamamaya çalışmalısınız.