Günlük burç yorumları (7 Haziran 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 7 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 07.06.2022 - 00:00

Günlük burç yorumları (7 Haziran 2022) - 1

Ay, Başak burcunda hareket ediyor. Dağınık fikirler endişeye yol açabilir.  Etrafınıza yararlı meşgaleler edinebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (7 Haziran 2022) - 2

Koç

Hizmet vermekten ve çalışmaktan keyif alabilirsiniz. Kendizi işinize adamış hissetiğiniz için detaylarla ve gereksiz olarlala urğraşmak zorunda kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Haziran 2022) - 3

Boğa

Yaratıcı faaliyetlerde bulunmaya özel bir istekliliğiniz olabilir. Kendinize gösterdiğiniz hata toleransını başkalarına da göstermenizde yarar var.

Günlük burç yorumları (7 Haziran 2022) - 4

İkizler

Evde yapılan toplantılar, sohbetler bugün ilginizi çekebilir. Aileniz ve sevdiklerinizle samimi ortamlarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Haziran 2022) - 5

Yengeç

Ani planlarla sürpriz ziyaretlerde bulunmanız olası. Her şeyi iyileştirmek isterken eleştirilerinizin yapıcı olmasına dikkat edin.

Günlük burç yorumları (7 Haziran 2022) - 6

Aslan

Fikirlerinizi hayata geçirmenin yollarını arayabilirsiniz. Pratik olmak, olayların akışını hızlandırabilir.

Günlük burç yorumları (7 Haziran 2022) - 7

Başak

Çeşitli düşünsel tartışmalar yaşanabilir. Öznel değerleri ve insanları olduğu gibi kabul edebilmelisiniz.

Günlük burç yorumları (7 Haziran 2022) - 8

Terazi

Duygularınız ve fikirleriniz aynı doğrultuda olmayabilir. Kendinizi istediğiniz gibi göstermek için biraz çaba sarf etmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (7 Haziran 2022) - 9

Akrep 

Birtakım hedefler için çalışırken arkadaşlarınızdan yardım alabilir, çevrenize ihtiyaç duyabilirsiniz. Adınızın geçtiği konuşmalara tanık olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Haziran 2022) - 10

Yay

Aynı anda farklı farklı işlerde veya pozisyonlarda rol almanız gerekebilir. Otoritelerin ilgisini çekmek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Haziran 2022) - 11

Oğlak

Eğitim ile iş hayatı arasında sıkışabilir, keyfinizden feragat etmek durumunda kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Haziran 2022) - 12

Kova 

Her anlamda daha iyi olma arzusu duyabilir, kişisel anlamda gelişiminize katkı sağlayacak faaliyetlere yönelebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Haziran 2022) - 13

Balık

Ortaklıklar, imzalı belgeler ve ilişkiler gündeminizde olabilir. İdealist duruşunuzu başkalarına empoze etmeye çalışabilirsiniz.

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