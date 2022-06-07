Günlük burç yorumları (7 Haziran 2022)

Haberler - ntv.com.tr 07.06.2022 - 00:00
Ay, Başak burcunda hareket ediyor. Dağınık fikirler endişeye yol açabilir. Etrafınıza yararlı meşgaleler edinebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Hizmet vermekten ve çalışmaktan keyif alabilirsiniz. Kendizi işinize adamış hissetiğiniz için detaylarla ve gereksiz olarlala urğraşmak zorunda kalabilirsiniz.
Boğa
Yaratıcı faaliyetlerde bulunmaya özel bir istekliliğiniz olabilir. Kendinize gösterdiğiniz hata toleransını başkalarına da göstermenizde yarar var.
İkizler
Evde yapılan toplantılar, sohbetler bugün ilginizi çekebilir. Aileniz ve sevdiklerinizle samimi ortamlarda bulunabilirsiniz.
Yengeç
Ani planlarla sürpriz ziyaretlerde bulunmanız olası. Her şeyi iyileştirmek isterken eleştirilerinizin yapıcı olmasına dikkat edin.
Aslan
Fikirlerinizi hayata geçirmenin yollarını arayabilirsiniz. Pratik olmak, olayların akışını hızlandırabilir.
Başak
Çeşitli düşünsel tartışmalar yaşanabilir. Öznel değerleri ve insanları olduğu gibi kabul edebilmelisiniz.
Terazi
Duygularınız ve fikirleriniz aynı doğrultuda olmayabilir. Kendinizi istediğiniz gibi göstermek için biraz çaba sarf etmeniz gerekebilir.
Akrep
Birtakım hedefler için çalışırken arkadaşlarınızdan yardım alabilir, çevrenize ihtiyaç duyabilirsiniz. Adınızın geçtiği konuşmalara tanık olabilirsiniz.
Yay
Aynı anda farklı farklı işlerde veya pozisyonlarda rol almanız gerekebilir. Otoritelerin ilgisini çekmek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
Oğlak
Eğitim ile iş hayatı arasında sıkışabilir, keyfinizden feragat etmek durumunda kalabilirsiniz.
Kova
Her anlamda daha iyi olma arzusu duyabilir, kişisel anlamda gelişiminize katkı sağlayacak faaliyetlere yönelebilirsiniz.
Balık
Ortaklıklar, imzalı belgeler ve ilişkiler gündeminizde olabilir. İdealist duruşunuzu başkalarına empoze etmeye çalışabilirsiniz.