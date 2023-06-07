Günlük burç yorumları (7 Haziran 2023)

Günlük burç yorumları (7 Haziran 2023) - 1

Ay, 07:39 ile 11:41 arasında boşlukta olacak sonra ise Kova burcuna geçecek. Bugün öğlen saatlere kadar eski işlerinizi bitirin derim.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com 

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (7 Haziran 2023) - 2

KOÇ

Duran varlıklara yatırım yapmadan önce sezgilerinizi, sağduyunuzu kullanmanızı tavsiye ederim. Ev hayatınız fazla çalışmanızdan etkilenebilir. 

Günlük burç yorumları (7 Haziran 2023) - 3

BOĞA

Bugün üzerinize güçlü bir yaratıcı dürtü gelebilir. Sezginiz, ürettiğiniz her şeyde etkili bir rol oynayabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (7 Haziran 2023) - 4

İKİZLER

Aile cephesinde zorlu bir durum tatmin edici bir şekilde çözülecek. Seyahat gerektiren bir toplantı veya partiye davet alabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (7 Haziran 2023) - 5

YENGEÇ

Ailenizle yapmanız gereken işler varsa bugün gayet güzel ilerlemeniz mümkün mertebe çözüm yolunda ilerleyin. 

Günlük burç yorumları (7 Haziran 2023) - 6

ASLAN

Bugünlerde bazılarınız bir mülkiyet anlaşmazlığı nedeniyle mahkemenin kapısına kadar gelebilirler. Gezi planlayanlar harika zaman geçirmeyi bekleyebilir.  

Günlük burç yorumları (7 Haziran 2023) - 7

BAŞAK

Bugün anne, babanız veya büyüklerinizle konuşurken dikkatli olmanızda fayda var. Durduk yere alınganlık gösterebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (7 Haziran 2023) - 8

TERAZİ

Bugün ilişkilerde büyülü olacaksın. Asanı salla ve köprüleri yeniden inşa et. Hatta bazı gizli gizli işlere karışmış olabilirsiniz. Beyaz yalanlara dikkat! 

Günlük burç yorumları (7 Haziran 2023) - 9

AKREP

Kendinizi yorgun hissetmeniz çok muhtemel o nedenle rutin işlerinizi yapın ve geçiştirin bugünü. 

Günlük burç yorumları (7 Haziran 2023) - 10

YAY

Stratejik hamleleri planlamak için iyi bir gün. Bugünü bu şekilde geçirirseniz sonra geriye sadece uygulamak kalır. Bugünü planlı geçirin.  

Günlük burç yorumları (7 Haziran 2023) - 11

OĞLAK

Öğrenciyseniz talihli bir gün, çalışıyorsanız kararlı ve istikralı olduğunuz taktirde sorun yaşamazsınız. 

 

Günlük burç yorumları (7 Haziran 2023) - 12

KOVA

Özellikle geleceğinizi etkileyecek kararlar alırken dikkatli olun. Sırf arkadaşların yapıyor diye uçurumdan paraşütsüz atlamak istemezsin. 

Günlük burç yorumları (7 Haziran 2023) - 13

BALIK

Hayal kurun, daha güzel bir gelecek düşleyin ama radikal bir harekette bulunmamanızda fayda var bugün. 

DAHA FAZLA GÖSTER