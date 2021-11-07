Günlük burç yorumları (7 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 07.11.2021 - 09:35 | Son Güncelleme : 07.11.2021 - 09:37
Bugün iyimserliğin dibine vurun.
Küçük şeylerden büyük mutluluklar duymayı kendinize öğreteceğiniz bir gün. Bunu başarabilen varsa bana da öğretsin!
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Manasızca kendinizi hayal kırıklığı duygusuna bırakma eğiliminde olabilirsiniz. Yapmayın böyle şeyler!
Boğa
Rüyalarınıza dikkat edin bu aralar. Ve tabii uykunuza. Ruhunuzu dinlendirmeniz gerekecek.
İkizler
Spora mı başlasanız? “Gezmek, lak lak yapmak, kek kurabiye yemek dururken spor da yapılır mı?” demeyin. Ya da diyin.
Yengeç
Bugün ufak tefek kazalara dikkat etmeniz gerekecek. Öyle yerli yersiz oradan oraya atmayın kendinizi olur mu?
Aslan
Aşk ve ilişkiler konusunda uzun süredir parlamayan yıldızınız parlar gibi. Mümkünse yeni insanlarla tanışın derim.
Başak
Eski konular açılıp tatlı tatlı sohbet edebileceğiniz bir gün. Ama pişmanlıklardan konu açmamaya bakın.
Terazi
Yakınınızda sevdiklerinizle hoş bir gün geçirebilirsiniz. Bu size iyi gelecektir. Daha olumlu olmaya bakın.
Akrep
Alışveriş yapmaya dalabilir ve gereksiz şeyler alabilirsiniz. Kendinizi daha temkinli davranmaya zorlayın.
Yay
Bugün çevrenizde en çok fark edilip, ilgi odağı olacak olan kişilerden birisiniz. Birazcık şımarın artık.
Oğlak
Bugün kasvetli konulara kaymaya pek meyilli olabilirsiniz. Yapmayın! Eğlenin, kendinizi mutlu etmeyi bilin.
Kova
Bağlanın internete ve bütün gün onunla bununla konuşun, aşk yaşayın, oyun oynayın. Mutlu edin kendinizi.
Balık
İşi gücü düşünerek şimdiden yaşamadığınız haftanın derdini taşımayın bugün. Rahatlayın biraz.