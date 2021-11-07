Günlük burç yorumları (7 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 7 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 07.11.2021 - 09:35 | Son Güncelleme : 07.11.2021 - 09:37

Günlük burç yorumları (7 Kasım 2021) - 1

Bugün iyimserliğin dibine vurun.

Küçük şeylerden büyük mutluluklar duymayı kendinize öğreteceğiniz bir gün. Bunu başarabilen varsa bana da öğretsin!

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (7 Kasım 2021) - 2

Koç

Manasızca kendinizi hayal kırıklığı duygusuna bırakma eğiliminde olabilirsiniz. Yapmayın böyle şeyler!

Günlük burç yorumları (7 Kasım 2021) - 3

Boğa

Rüyalarınıza dikkat edin bu aralar. Ve tabii uykunuza. Ruhunuzu dinlendirmeniz gerekecek.

Günlük burç yorumları (7 Kasım 2021) - 4

İkizler

Spora mı başlasanız? “Gezmek, lak lak yapmak, kek kurabiye yemek dururken spor da yapılır mı?” demeyin. Ya da diyin.

Günlük burç yorumları (7 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Bugün ufak tefek kazalara dikkat etmeniz gerekecek. Öyle yerli yersiz oradan oraya atmayın kendinizi olur mu?

Günlük burç yorumları (7 Kasım 2021) - 6

Aslan

Aşk ve ilişkiler konusunda uzun süredir parlamayan yıldızınız parlar gibi. Mümkünse yeni insanlarla tanışın derim.

Günlük burç yorumları (7 Kasım 2021) - 7

Başak

Eski konular açılıp tatlı tatlı sohbet edebileceğiniz bir gün. Ama pişmanlıklardan konu açmamaya bakın.

Günlük burç yorumları (7 Kasım 2021) - 8

Terazi

Yakınınızda sevdiklerinizle hoş bir gün geçirebilirsiniz. Bu size iyi gelecektir. Daha olumlu olmaya bakın.

Günlük burç yorumları (7 Kasım 2021) - 9

Akrep

Alışveriş yapmaya dalabilir ve gereksiz şeyler alabilirsiniz. Kendinizi daha temkinli davranmaya zorlayın.

Günlük burç yorumları (7 Kasım 2021) - 10

Yay

Bugün çevrenizde en çok fark edilip, ilgi odağı olacak olan kişilerden birisiniz. Birazcık şımarın artık.

Günlük burç yorumları (7 Kasım 2021) - 11

Oğlak

Bugün kasvetli konulara kaymaya pek meyilli olabilirsiniz. Yapmayın! Eğlenin, kendinizi mutlu etmeyi bilin.

Günlük burç yorumları (7 Kasım 2021) - 12

Kova

Bağlanın internete ve bütün gün onunla bununla konuşun, aşk yaşayın, oyun oynayın. Mutlu edin kendinizi.

Günlük burç yorumları (7 Kasım 2021) - 13

Balık

İşi gücü düşünerek şimdiden yaşamadığınız haftanın derdini taşımayın bugün.  Rahatlayın biraz.

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