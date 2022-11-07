Günlük burç yorumları (7 Kasım 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 7 Kasım 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (7 Kasım 2022) - 1

Ay, Boğa burcuna geçti. Konfor ve güven temelli içerikler gündeminizde olurken keyifli aktivitelerde bulunabilirsiniz.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (7 Kasım 2022) - 2

Koç

Finans ve ekonomik başlıklarla ilgilenebilirsiniz. Ego ve karakterinizi besleyici gelişmeler olabilir.

Günlük burç yorumları (7 Kasım 2022) - 3

Boğa

Dış görünüşünüzde değişikliğe gidebilirsiniz. Baskın olmanız gereken konuları masaya yatırmak için istekli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Kasım 2022) - 4

İkizler

Kalıcı işler yapma isteği duyabilir, filizlenen fikirlere odaklanarak elle tutulur değerler yaratmak için çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Kasım 2022) - 5

Yengeç

Sosyal projeler ve büyük toplantılarda bulunabilirsiniz. Estetik ve güzellik odaklı işlere ilgi duymanız mümkün.

Günlük burç yorumları (7 Kasım 2022) - 6

Aslan

Olması gereken ile olmasını istediğiniz durumlar arasında kalabilirsiniz. Vicdani kararlarla hareket söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (7 Kasım 2022) - 7

Başak

Sorumluluklarınızda geçici bir artış yaşanması mümkün. Ulaşmak istediğiniz hedefler için çaba sarf etmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (7 Kasım 2022) - 8

Terazi

Olumlu şekilde devam eden işleyişi kalıcı hale getirmeye istekli olabilirsiniz ancak sabitliği abartmamakta fayda var. Huzursuzluk veren gündemleri halletmek için uygun.

Günlük burç yorumları (7 Kasım 2022) - 9

Akrep

İkili ilişkilerinize daha fazla özen göstermeniz gerekebilir, aynı zamanda siz de ilgi ve merhamete ihtiyaç duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Kasım 2022) - 10

Yay

Sağlık ve kişisel bakım alanlarıyla meşgul olabilirsiniz. Günlük rutinlerinizde kısıtlamalar gerçekleşebilir.

Günlük burç yorumları (7 Kasım 2022) - 11

Oğlak

Romantik ilişki ve flörtlerde artış olabilir, duygusal konulara ilgi göstermeye eğilimli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Kasım 2022) - 12

Kova

Aile ve ev teması gündeminizde yer alabilir. Taşınma ve yer değişikliği ile ilgili durumlar oluşabilir.

Günlük burç yorumları (7 Kasım 2022) - 13

Balık

Ticaret ve eğitim faaliyetleriyle ilgili gelişmeler olabilir, ani planlar ile hareket etmeniz mümkün.

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