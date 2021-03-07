Günlük burç yorumları (7 Mart 2021)

07.03.2021 - 09:17
Aile ve ebeveynlerle ilişkiye dikkat!
Duygusal konulara hiç girmeyin Ay Oğlak burcunda bu tip konuları halletmek için pekte uygun değildir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Haftanın son gününde odağınızda ne yazık ki iş hayatınız ve sorumluluklarınız olacak gibi görünüyor. İş plan ve stratejilerinizi oluşturmak ve yeniden değerlendirmek için bugünü değerlendirebilirsiniz.
Boğa
Uzak akrabalarınızla veya uzun süredir görmediğiniz kişilerle iletişime geçebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işlerinizle ve akademik çalışmalarınızla ilgili varsa eksiğiniz çalışın derim.
İkizler
Kredi ve borç durumunuzu gözden geçirmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Eşinizin, sevgilinizin duygularından ziyade onun finansal durumuyla ilgilenin.
Yengeç
İş ortaklıklarınızda resmiyet ve sorumluluk konuları önem kazanıyor. İkili ilişkinizde süregelen problemleri ciddiyetle masaya yatırmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Konuşun.
Aslan
Fiziksel ve ruhsal sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gereken bir gün olacaktır. Bol yağda çıtır çıtır patates kızartması yemeleri bırakın. Kıyamam, az yiyin bari. Sağlığa dikkat!
Başak
Aşk hayatınız, flörtleriniz ve hobilerinizle ilgili konular gündemde olabilir bugün. Çocuklarınız varsa sizden beklentileri artacaktır, onları ihmal etmeyin.
Terazi
Evinizin tadilat işleriyle ilgilenebilir, evinizi güzelleştirmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Ailenize karşı sorumluluklarınızın ön planda olacağı bir günde yaşayabilirsiniz.
Akrep
Şöyle bir arabaya atlayıp kapı kapı, diyar diyar dolaşmak isteyebilir canınız. Ah, ah bunu emin olun her burç mensubu deli gibi istiyor. Varsa imkânınız kesinlikle açık bir mekanda bulunun.
Yay
Size kendinizi değerli hissettirecek aktiviteler için vakit ayırın. Eşinizle dostunuzla hoş sohbetler yapıp uslu uslu fikir alıp vermeniz size çok iyi gelecektir.
Oğlak
Kişisel bakımınızla ilgilenmek ve hayatınıza çeki düzen vermek için bugün harika… Disiplin gerektiren işleriniz için de ayrıca destekleyici bir gün gibi duruyor bugün.
Kova
Kendinizi ve psikolojinizi daha iyi anlamak isteyeceğiniz bir gün olabilir. Daha içe dönük naif bir gün. Kontrolünüz dışında gelişen olaylarla ilgilenmek canınızı sıkabilir.
Balık
Hayallerinizi ve umutlarınızı stratejiye dönüştürmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Arkadaş çevrenizden yardım ve destek görebileceğiniz bir gün olacaktır.