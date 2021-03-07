Günlük burç yorumları (7 Mart 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 7 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

07.03.2021 - 09:17

Günlük burç yorumları (7 Mart 2021) - 1

Aile ve ebeveynlerle ilişkiye dikkat! 

Duygusal konulara hiç girmeyin Ay Oğlak burcunda bu tip konuları halletmek için pekte uygun değildir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (7 Mart 2021) - 2

Koç

Haftanın son gününde odağınızda ne yazık ki iş hayatınız ve sorumluluklarınız olacak gibi görünüyor. İş plan ve stratejilerinizi oluşturmak ve yeniden değerlendirmek için bugünü değerlendirebilirsiniz.

 

Günlük burç yorumları (7 Mart 2021) - 3

Boğa

 Uzak akrabalarınızla veya uzun süredir görmediğiniz kişilerle iletişime geçebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işlerinizle ve akademik çalışmalarınızla ilgili varsa eksiğiniz çalışın derim.

 

Günlük burç yorumları (7 Mart 2021) - 4

İkizler

Kredi ve borç durumunuzu gözden geçirmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Eşinizin, sevgilinizin duygularından ziyade onun finansal durumuyla ilgilenin.

 

Günlük burç yorumları (7 Mart 2021) - 5

Yengeç

 

İş ortaklıklarınızda resmiyet ve sorumluluk konuları önem kazanıyor. İkili ilişkinizde süregelen problemleri ciddiyetle masaya yatırmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Konuşun.

 

Günlük burç yorumları (7 Mart 2021) - 6

Aslan

 Fiziksel ve ruhsal sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gereken bir gün olacaktır. Bol yağda çıtır çıtır patates kızartması yemeleri bırakın. Kıyamam, az yiyin bari. Sağlığa dikkat!

 

Günlük burç yorumları (7 Mart 2021) - 7

Başak

 Aşk hayatınız, flörtleriniz ve hobilerinizle ilgili konular gündemde olabilir bugün. Çocuklarınız varsa sizden beklentileri artacaktır, onları ihmal etmeyin.

Günlük burç yorumları (7 Mart 2021) - 8

Terazi

 Evinizin tadilat işleriyle ilgilenebilir, evinizi güzelleştirmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Ailenize karşı sorumluluklarınızın ön planda olacağı bir günde yaşayabilirsiniz.

 

Günlük burç yorumları (7 Mart 2021) - 9

Akrep

 Şöyle bir arabaya atlayıp kapı kapı, diyar diyar dolaşmak isteyebilir canınız. Ah, ah bunu emin olun her burç mensubu deli gibi istiyor. Varsa imkânınız kesinlikle açık bir mekanda bulunun.

 

Günlük burç yorumları (7 Mart 2021) - 10

Yay

 Size kendinizi değerli hissettirecek aktiviteler için vakit ayırın. Eşinizle dostunuzla hoş sohbetler yapıp uslu uslu fikir alıp vermeniz size çok iyi gelecektir.

 

Günlük burç yorumları (7 Mart 2021) - 11

Oğlak

 Kişisel bakımınızla ilgilenmek ve hayatınıza çeki düzen vermek için bugün harika… Disiplin gerektiren işleriniz için de ayrıca destekleyici bir gün gibi duruyor bugün.

Günlük burç yorumları (7 Mart 2021) - 12

Kova

 Kendinizi ve psikolojinizi daha iyi anlamak isteyeceğiniz bir gün olabilir. Daha içe dönük naif bir gün.  Kontrolünüz dışında gelişen olaylarla ilgilenmek canınızı sıkabilir.

Günlük burç yorumları (7 Mart 2021) - 13

Balık

 Hayallerinizi ve umutlarınızı stratejiye dönüştürmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Arkadaş çevrenizden yardım ve destek görebileceğiniz bir gün olacaktır.

 

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