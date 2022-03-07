Günlük burç yorumları (7 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 7 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 07.03.2022 - 00:02

Günlük burç yorumları (7 Mart 2022) - 1

Ay Boğa burcunda ilerliyor, kendinizi her zamankinden daha fazla güven arayışı içinde bulabilirsiniz. Somut ve elle tutulur sonuçlar elde etmek gündeminizde yer kaplayabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (7 Mart 2022) - 2

Koç

Birikimlerinizi ve kazançlarınızı yatırıma çevirme arzusunda olabilirsiniz. Garantici tavırların objektif olmanızı engellemesine izin vermeyin.

Günlük burç yorumları (7 Mart 2022) - 3

Boğa

Güvenli alanınız olarak sadece kendinizi hissedebilir, kendinizi ifade ederken çekingen tavırlar sergileyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Mart 2022) - 4

İkizler

Emin olmak istediğiniz konularda şüpheler sizi kemirirken içinize kapanmak yerine benliğinizi göstermelisiniz. Bu sayede düğümler çözülebilir.

Günlük burç yorumları (7 Mart 2022) - 5

Yengeç

Size güvende ve aitlik hissettiren arkadaşlarınızla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Beklenmedik mesajlar ve karşılaşmalar gününüzü güzelleştirebilir.

Günlük burç yorumları (7 Mart 2022) - 6

Aslan

İş yerinizde ya da bulunduğunuz yerde sergilediğiniz performans pozisyonunuzu uzun vadeli etkileyebilir. Ani gelişmelere hazır olun.

Günlük burç yorumları (7 Mart 2022) - 7

Başak

İnandıklarınızı deneyimleriniz ile birleştirirken umutsuzluğa kapılmayın. Sevineceğiniz haberler gündeminize oturabilir.

Günlük burç yorumları (7 Mart 2022) - 8

Terazi

Şüpheci tavırlar sizi ileri taşıyabileceği gibi geri de atabilir. İlk olarak kendinize ve sonra eşinize karşı objektif olmak ihtiyaç duyduğunuz güveni verebilir.

Günlük burç yorumları (7 Mart 2022) - 9

Akrep

İkili ilişkilerinizde yorulduğunuzu hissedebilirsiniz. Olduğunuz halinizi yansıtmaya çalışın, bütün taraflarınızla.

Günlük burç yorumları (7 Mart 2022) - 10

Yay

Strese bağlı olarak sağlığınızı zorlayabilirsiniz. Rutinlerinizi bir kenara bırakıp dinlenirken kendinizi dinlemekte de fayda var.

Günlük burç yorumları (7 Mart 2022) - 11

Oğlak

Sosyal medyanızdan evinizin sokağına kadar beklemediğiniz kişilerle karışılabilirsiniz. Aşk hayatınızın hareketlenmesi olası.

Günlük burç yorumları (7 Mart 2022) - 12

Kova

Aile evi ve anne sıcaklığının, hayatınızdaki büyük kadın figürlerin varlığının hasretini duyumsayabilirsiniz. Ait olduğunuzu düşündüğünüz yerlerde bulunmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Mart 2022) - 13

Balık

Duygusal taahhütlerde bulunurken kararlı bir ruh halinde olabilirsiniz. Verdiğiniz sözlerin arkasında duracak güce sahipsiniz.

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