Günlük burç yorumları (7 Mart 2022)

Haberler - ntv.com.tr 07.03.2022 - 00:02
Ay Boğa burcunda ilerliyor, kendinizi her zamankinden daha fazla güven arayışı içinde bulabilirsiniz. Somut ve elle tutulur sonuçlar elde etmek gündeminizde yer kaplayabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Birikimlerinizi ve kazançlarınızı yatırıma çevirme arzusunda olabilirsiniz. Garantici tavırların objektif olmanızı engellemesine izin vermeyin.
Boğa
Güvenli alanınız olarak sadece kendinizi hissedebilir, kendinizi ifade ederken çekingen tavırlar sergileyebilirsiniz.
İkizler
Emin olmak istediğiniz konularda şüpheler sizi kemirirken içinize kapanmak yerine benliğinizi göstermelisiniz. Bu sayede düğümler çözülebilir.
Yengeç
Size güvende ve aitlik hissettiren arkadaşlarınızla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Beklenmedik mesajlar ve karşılaşmalar gününüzü güzelleştirebilir.
Aslan
İş yerinizde ya da bulunduğunuz yerde sergilediğiniz performans pozisyonunuzu uzun vadeli etkileyebilir. Ani gelişmelere hazır olun.
Başak
İnandıklarınızı deneyimleriniz ile birleştirirken umutsuzluğa kapılmayın. Sevineceğiniz haberler gündeminize oturabilir.
Terazi
Şüpheci tavırlar sizi ileri taşıyabileceği gibi geri de atabilir. İlk olarak kendinize ve sonra eşinize karşı objektif olmak ihtiyaç duyduğunuz güveni verebilir.
Akrep
İkili ilişkilerinizde yorulduğunuzu hissedebilirsiniz. Olduğunuz halinizi yansıtmaya çalışın, bütün taraflarınızla.
Yay
Strese bağlı olarak sağlığınızı zorlayabilirsiniz. Rutinlerinizi bir kenara bırakıp dinlenirken kendinizi dinlemekte de fayda var.
Oğlak
Sosyal medyanızdan evinizin sokağına kadar beklemediğiniz kişilerle karışılabilirsiniz. Aşk hayatınızın hareketlenmesi olası.
Kova
Aile evi ve anne sıcaklığının, hayatınızdaki büyük kadın figürlerin varlığının hasretini duyumsayabilirsiniz. Ait olduğunuzu düşündüğünüz yerlerde bulunmak isteyebilirsiniz.
Balık
Duygusal taahhütlerde bulunurken kararlı bir ruh halinde olabilirsiniz. Verdiğiniz sözlerin arkasında duracak güce sahipsiniz.