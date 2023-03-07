Günlük burç yorumları (7 Mart 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 7 Mart 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (7 Mart 2023) - 1

Başak burcunda saat: 15:40 ‘da Uranüs destekli bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunayın teması, sağlık, çalışma, hizmet alıp verdiğimiz alanlar ani ama olumlu gelişmeler yaşamamız olası.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (7 Mart 2023) - 2

KOÇ

Biriken işleri, angaryaları yapma zamanı. Keşke hep bahar olsa, koşturmadan banka hesaplarınıza para dolsa! Hayalleri bırakın derim.  

Günlük burç yorumları (7 Mart 2023) - 3

BOĞA

Özellikle ortak yaptığınız ve altından kalkmanız gereken işleri halletmek için harika bir zamanlama olabilir. Daha aklı başında olmaya bakın. 

Günlük burç yorumları (7 Mart 2023) - 4

İKİZLER

Sürüş sırasında acele etmekten kaçının. Acele giden ecele gider lafını bugün kulağınıza küpe yapmanızda fayda var. Dikkat! 

Günlük burç yorumları (7 Mart 2023) - 5

YENGEÇ

Resmi işler, mahkeme, evrak işleri veya avukatınızla yapabileceğiniz görüşmeler için güzel bir gün gibi görünüyor. Bunu değerlendirmeye bakın.

Günlük burç yorumları (7 Mart 2023) - 6

ASLAN

Çalışma koşulları bugün olumsuz insanlar tarafından etkilenebilir.  Siz, sessiz ve kibar olmaya bakın. Biraz daha olaylara uzak durun.  

Günlük burç yorumları (7 Mart 2023) - 7

BAŞAK

Para işleri, aldı verdi hesapları, bütçeyi denkleştirmek için yapılan çalışmalar bugünün sevimsiz konuları içinde olabilir. 

Günlük burç yorumları (7 Mart 2023) - 8

TERAZİ

Bugün eşinize, sevgilinize dönüp bakmanın, onun elini tutmanın zamanı. İş, güç bekler siz yakınınızda duranları ihmal etmeyin yeter. 

Günlük burç yorumları (7 Mart 2023) - 9

AKREP

Didiştiğiniz iş arkadaşlarınız olabilir, resmi daireler, kurum kuruluşlarla da sıkıntılarınız baş gösterebilir. Dilinize hakim olun.  

Günlük burç yorumları (7 Mart 2023) - 10

YAY

Muhtemelen arkadaşlarınız ve ailenizle meşgulsünüz. Ev hayatınız keyifli olabilir ve eşinizle iletişiminizi geliştirebilirsiniz

Günlük burç yorumları (7 Mart 2023) - 11

OĞLAK

Tamam angaryalar var halletmeniz gereken ama sonuçta aylaklık sizin de hakkınız. O nedenle kendinize bugün müsaade edin ve dinlenin.  

Günlük burç yorumları (7 Mart 2023) - 12

KOVA

Bugün dünden daha iyi olduğunuz çok açık. Kalıcı geleceğe yönelik iyi bir atılım yapmak için uygun bir gün. Hareketli olmaya bakın.  

Günlük burç yorumları (7 Mart 2023) - 13

BALIK

Aile, anne, baba, gayrimenkul gibi konularda hoş gelişmeler olacak gibi görünmekte. O nedenle bu ve buna benzer konu başlıklarında ilerleyin 

 

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER