Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 07.05.2022 - 00:00
Ay Yengeç burcunda. Aidiyet ve sorumluluklar gündeminizde olabilir. Meşgul olduğunuz uğraşılara gösterdiğiniz bağlılık takdir edilebilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Canlı ve meraklı kişiliğiniz ailenizle verimli vakitler geçirmenizi sağlayabilir. Çocuksu ve saf tavrınızla keyifli bir gün yaşayabilirsiniz.
Boğa
Yakın çevre ile kısa yolculuklar yapabilir, şunu da yapsam dediğiniz ufak planları gerçekleştirebilirsiniz.
İkizler
Kariyerinizdeki ilerleme ve başarıların somut ve maddi şekilde karşılığını alabilirsiniz.
Yengeç
Olduğunuz gibi görünmeyi tercih edeceğiniz bir gün. İmajınızı yenileyebilir, dışarıya daha hassas olabilirsiniz.
Aslan
Bilinmeyeni yahut saklananı ortaya çıkarma konusunda başarılı olabilirsiniz. İş ve ilişkilerinize dair bilgiler edinebilirsiniz.
Başak
Karşı cinsin ilgisini çekip, beğenisini alabileceğiniz anlar yaşanabilir. Her ihtimali düşünmeniz bugün kolaylık sağlayabilir.
Terazi
Hedefleriniz ve projelerinize destekçi bulabilir, yeni ortaklıklar yapabilirsiniz. Unvan veya konum değişikliği mümkün olabilir.
Akrep
Uzun vadeli planları harekete geçirebilir, uzak şehir veya ülkelere seyahat edebilirsiniz.
Yay
Kanuni yollarla yeni kaynaklar edinebilir, birtakım finansal dönüşümler yaşayabilirsiniz.
Oğlak
Ortaklıklar ve ilişkiler bugün oh be dedirtecek nitelikte. Olumlu ve uyumlu fikirler ile anın tadını çıkarabilirsiniz.
Kova
Konfor ve huzuru arttırmak için bulunduğunuz iş ortamının havasını değiştirecek ve güzelleştirecek eylemlerde bulunabilirsiniz.
Balık
Hızlı ve hareketli bir gün. Ev yaşamını doğrudan etkileyecek kararlar alabilirsiniz.