Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 7 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 07.05.2022 - 00:00

Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2022) - 1

Ay Yengeç burcunda. Aidiyet ve sorumluluklar gündeminizde olabilir. Meşgul olduğunuz uğraşılara gösterdiğiniz bağlılık takdir edilebilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2022) - 2

Koç

Canlı ve meraklı kişiliğiniz ailenizle verimli vakitler geçirmenizi sağlayabilir. Çocuksu ve saf tavrınızla keyifli bir gün yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2022) - 3

Boğa

Yakın çevre ile kısa yolculuklar yapabilir, şunu da yapsam dediğiniz ufak planları gerçekleştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2022) - 4

İkizler

Kariyerinizdeki ilerleme ve başarıların somut ve maddi şekilde karşılığını alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

Olduğunuz gibi görünmeyi tercih edeceğiniz bir gün. İmajınızı yenileyebilir, dışarıya daha hassas olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2022) - 6

Aslan

Bilinmeyeni yahut saklananı ortaya çıkarma konusunda başarılı olabilirsiniz. İş ve ilişkilerinize dair bilgiler edinebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2022) - 7

Başak

Karşı cinsin ilgisini çekip, beğenisini alabileceğiniz anlar yaşanabilir. Her ihtimali düşünmeniz bugün kolaylık sağlayabilir.

Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Hedefleriniz ve projelerinize destekçi bulabilir, yeni ortaklıklar yapabilirsiniz. Unvan veya konum değişikliği mümkün olabilir.

Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2022) - 9

Akrep

Uzun vadeli planları harekete geçirebilir, uzak şehir veya ülkelere seyahat edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2022) - 10

Yay

Kanuni yollarla yeni kaynaklar edinebilir, birtakım finansal dönüşümler yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Ortaklıklar ve ilişkiler bugün oh be dedirtecek nitelikte. Olumlu ve uyumlu fikirler ile anın tadını çıkarabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2022) - 12

Kova

Konfor ve huzuru arttırmak için bulunduğunuz iş ortamının havasını değiştirecek ve güzelleştirecek eylemlerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2022) - 13

Balık

Hızlı ve hareketli bir gün. Ev yaşamını doğrudan etkileyecek kararlar alabilirsiniz.

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