Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2023)

Ay ya burcunda ilerlemeye devam edecek ve yurtdışı ile ilgili insanlar ve konular gündemimize oturabilir.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Bugünün uygun gökyüzü konumundan faydalanabilirsiniz. Kardeşlerinizin ve ağınızın yardımıyla, genişlemesine yardımcı olabilecek yeni bir iş kurma planlarınız olabilir.
BOĞA
Partnerinizle aranızda güven sorunları yaşanabilir. Agresiflikten kaçınmanız ilişkiniz açısından oldukça önemli olabilir.
İKİZLER
Profesyonel kapasitenizde etkin bir şekilde çalışıyorsanız, iş arkadaşlarınız bazı önemli iş seçimleri yapmanızda size yardımcı olabilir.
YENGEÇ
Hayatınızdaki bazı belirsizlikler canınızı sıkıyor olabilir. Sabırlı olmanız gerekebilir. Sakin olun ve kendinizi suçlamayın derim.
ASLAN
Heyecanınızı korumak için ihtiyacınız olan dinlenmeyi, uzunca molayı almanız bugün önemli. Evinizdeki veya iş yerinizdeki ufak değişiklikler size iyi gelecek.
BAŞAK
Bugün uzun vadeli bir işe girmek isteyebilirsiniz. İşiniz ve kariyeriniz konusunda riskli kararlar almak isteyebilirsiniz.
TERAZİ
Gökyüzü bugün özellikle maddi konularda negatife dönüyor, bu da yükümlülüklerinizden ve verdiğiniz şeylerden kopmuş hissedebileceğinizi gösteriyor.
AKREP
Finansal konularda kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Gerek mesleki gerek kişisel projeleriniz, hayatınızdaki önemli kişilerin ilgisini çekebilir.
YAY
Rakiplerinize ve rakiplerinize göz kulak olmanız çok önemli bugün. Çünkü aksi takdirde bir komplo sizi hedef alabilir. Daha dikkatli ve temkinli olmanızı tavsiye ederim.
OĞLAK
Bugün beklenmedik, sürpriz, ani bir seyahat gündeme gelebilir. Harcamalarınızın göze battığı bir gün olabilir.
KOVA
Herhangi bir şeyi imzalamadan önce belgeyi dikkatlice okumanız öneririm. Yeni gelir kaynakları keşfederseniz birikimleriniz artabilir.
BALIK
Aşk ilişkinizde olumlu gelişmeler olabilir. Bu konuda çevrenizden alacağınız destek önemli olabilir. Son derece keyifli bir gün geçirebilirsiniz.