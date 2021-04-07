Günlük burç yorumları (7 Nisan 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 7 Nisan 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

07.04.2021 - 07:00

Günlük burç yorumları (7 Nisan 2021) - 1

Ve yine Ay boşlukta, ne yapmayacağınızı biliyorsunuz

Eğer yeni bir şeylere başlayacaksanız saat 12.00 ye kadar başlayın derim. Geri kalan saatler sıfırdan işe başlamak için iyi değil.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (7 Nisan 2021) - 2

Koç

Sevgili koçlar ne duruyorsunuz? Bugün şöyle bir jilet gibi giyinip kuşanıp varsa görüşmelerinizi yapın ve ısrarcı olmadan talepkâr  olmanızda fayda var. İsteyin ki olsun!

Günlük burç yorumları (7 Nisan 2021) - 3

Boğa

Sevgili boğalar, bugün kendinize bir iyilik yapın ve olumlayın kendinizi… ben yeni moda bu laflardan çok haz etmem, işin Türkçesi içinizi huzurla dolduracak ortamlara atın kendinizi.

Günlük burç yorumları (7 Nisan 2021) - 4

İkizler

Üniversiteli veya yurtdışından bir sevgili bulabilirsiniz bugün veya bu merkezde iyi haberler almanızda olası. Antenleri, radarları açın sevgili İkizler, aşk sizi bulacak gibi.

Günlük burç yorumları (7 Nisan 2021) - 5

Yengeç

Bugün özellikle krizlerde nasıl davranırsınız ve bir krizi nasıl yönetebilirsiniz konusunda tecrübenizi konuşturmanız gerekebilir. Sinirlerinize hakim olduğunuz sürece sorun yok.

Günlük burç yorumları (7 Nisan 2021) - 6

Aslan

Küçücük bir kıvılcım, ikili ilişkilerinizde bir anda orman yangınına neden olabilir. O nedenle olabildiğince hararetli tartışmalardan uzak durun derim. Karşınızdaki normal olmayabilir.

Günlük burç yorumları (7 Nisan 2021) - 7

Başak

Sevgili başaklar bugün duygusal anlamda ciddi salınımlı bir gün içinde olmanız muhtemel. Bir saatiniz diğerine uymayabilir. O nedenle psikolojinizi olabildiğince koruyun.

Günlük burç yorumları (7 Nisan 2021) - 8

Terazi

Sevgili teraziler aşk konusunda kendinizi hazır hissedebilirsiniz ve fakat bu konuda bugün her şey istediğiniz gibi gitmeyebilir o nedenle biraz sakin olmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (7 Nisan 2021) - 9

Akrep

Ailede sağlık sorunları ile ilgilenebilir ve bu konuda koşturabilirsiniz. Özellikle bir ameliyat veya buna benzer bir durum söz konusuysa mutlaka farklı doktorlardan fikir alın.

Günlük burç yorumları (7 Nisan 2021) - 10

Yay

Sevgili yaylar bugün ne olursa olsun görüşmelerinizde net olmaya gayret edin. Kendinizi ifade ederken açık ve temiz bir dille konuşun. Yanlış anlaşılma olasılığı hayli yüksek.

Günlük burç yorumları (7 Nisan 2021) - 11

Oğlak

Sevgili oğlaklar bugün para konusunda Ay parlıyor burcunuzda. Varsa yatırımla ilgili şeyler değerlendirin. Ama para konuşurken dikkatli olmanızda fayda var abartmayın konuyu.

Günlük burç yorumları (7 Nisan 2021) - 12

Kova

Canım kovalarım, bugün güzel bir gün olabilir özellikle aşk ilişkiler ve hobiler konuları çerçevesinde eğer ayakları yere basan kararlar alırsanız harika olur. Planlarınızı ele alın.

Günlük burç yorumları (7 Nisan 2021) - 13

Balık

Sevgili balıklar, anne ve babanızla olan ilişkinizde bugün bazı tatlı-tatsız gelişmeler olabilir o nedenle kendinizi bir şekilde korumaya almanızda fayda var. Yormayın kendinizi.

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