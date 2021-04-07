Günlük burç yorumları (7 Nisan 2021)

Ve yine Ay boşlukta, ne yapmayacağınızı biliyorsunuz

Eğer yeni bir şeylere başlayacaksanız saat 12.00 ye kadar başlayın derim. Geri kalan saatler sıfırdan işe başlamak için iyi değil.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)