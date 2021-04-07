Günlük burç yorumları (7 Nisan 2021)

07.04.2021 - 07:00
Ve yine Ay boşlukta, ne yapmayacağınızı biliyorsunuz
Eğer yeni bir şeylere başlayacaksanız saat 12.00 ye kadar başlayın derim. Geri kalan saatler sıfırdan işe başlamak için iyi değil.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlar ne duruyorsunuz? Bugün şöyle bir jilet gibi giyinip kuşanıp varsa görüşmelerinizi yapın ve ısrarcı olmadan talepkâr olmanızda fayda var. İsteyin ki olsun!
Boğa
Sevgili boğalar, bugün kendinize bir iyilik yapın ve olumlayın kendinizi… ben yeni moda bu laflardan çok haz etmem, işin Türkçesi içinizi huzurla dolduracak ortamlara atın kendinizi.
İkizler
Üniversiteli veya yurtdışından bir sevgili bulabilirsiniz bugün veya bu merkezde iyi haberler almanızda olası. Antenleri, radarları açın sevgili İkizler, aşk sizi bulacak gibi.
Yengeç
Bugün özellikle krizlerde nasıl davranırsınız ve bir krizi nasıl yönetebilirsiniz konusunda tecrübenizi konuşturmanız gerekebilir. Sinirlerinize hakim olduğunuz sürece sorun yok.
Aslan
Küçücük bir kıvılcım, ikili ilişkilerinizde bir anda orman yangınına neden olabilir. O nedenle olabildiğince hararetli tartışmalardan uzak durun derim. Karşınızdaki normal olmayabilir.
Başak
Sevgili başaklar bugün duygusal anlamda ciddi salınımlı bir gün içinde olmanız muhtemel. Bir saatiniz diğerine uymayabilir. O nedenle psikolojinizi olabildiğince koruyun.
Terazi
Sevgili teraziler aşk konusunda kendinizi hazır hissedebilirsiniz ve fakat bu konuda bugün her şey istediğiniz gibi gitmeyebilir o nedenle biraz sakin olmanızda fayda var.
Akrep
Ailede sağlık sorunları ile ilgilenebilir ve bu konuda koşturabilirsiniz. Özellikle bir ameliyat veya buna benzer bir durum söz konusuysa mutlaka farklı doktorlardan fikir alın.
Yay
Sevgili yaylar bugün ne olursa olsun görüşmelerinizde net olmaya gayret edin. Kendinizi ifade ederken açık ve temiz bir dille konuşun. Yanlış anlaşılma olasılığı hayli yüksek.
Oğlak
Sevgili oğlaklar bugün para konusunda Ay parlıyor burcunuzda. Varsa yatırımla ilgili şeyler değerlendirin. Ama para konuşurken dikkatli olmanızda fayda var abartmayın konuyu.
Kova
Canım kovalarım, bugün güzel bir gün olabilir özellikle aşk ilişkiler ve hobiler konuları çerçevesinde eğer ayakları yere basan kararlar alırsanız harika olur. Planlarınızı ele alın.
Balık
Sevgili balıklar, anne ve babanızla olan ilişkinizde bugün bazı tatlı-tatsız gelişmeler olabilir o nedenle kendinizi bir şekilde korumaya almanızda fayda var. Yormayın kendinizi.