Astrolog Murat İpek'ten 7 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… Bugün daha çok çalışmanın ve iş çevremizin baskın olacağı bir gün. O nedenle dikkatimizi azami ölçüde toplamak gerek.\n(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com) Koç\nİletişim konularında kafanız karışabilir. E-posta atarken, birilerine özellikle bir şeyler yazıp gönderirken ve konuşurken dikkatli olun derim. Boğa\nMaddi, manevi bugün daha yapıcı ve moral veren bir yerden kendinizi destekleyin. Siz kendinize gereken değeri vermezseniz başka kim verebilir. İkizler\nKendinizi bugün haber ve bilgi bombardımanına tutulmuş gibi hissedebilirsiniz. İşinize yarayan bilgiyi taşıyın derim. Zaman kaybınız olabilir. Yengeç\nÇevrenizle iletişimdeyken bugün olabildiğince karşınızdakini anlamaya çalışın önce. Sonra bir yargıya vararak ilerleyin konu üzerinde derim. Aslan\nKendinizi bugün sosyal konularda hareketli ve fakat bir o kadarda gergin hissetmeniz olası, ailenize bugün biraz daha önem verin. Başak\nÇalışma, kariyer ve özellikle resmi konularda hareket almak isteyebilirsiniz. Bu anlamda tepkisel olmanız söz konusu. Daha sakin davranın. Terazi\nYurt dışı veya akademik konularda enteresan gelişmeler olabilir. Kendinizi olabildiğince ifade etme konusunda güçlü hissedin yeterli. Akrep\nBugün sağlığınızı ihmal etmeyin “bana bir şey olmaz” diyerek kazaya neden olabilecek riskli davranışlardan uzak kalın derim. Yay\nOlabildiğince sakin olmanızda fayda var. Hayal kırıklığına açıksınız. Mahkemeler, açık düşmanlar hakkında sert bir gün yaşamanız söz konusu olabilir. Oğlak\nİş ve çalışma koşullarınızda mümkün mertebe ilerici olmaya bakın. Sizi duraksatan bir şey olursa hemen sonlandırın, uzaklaşın ondan derim. Kova\nBugün biraz gerilimli bir gün o nedenle dikkatinizi toplamanızda fayda var. İş hele ilişkilere gelip çatmışsa sakin olmaya bakın derim. Balık\nSizi biraz ana, baba mevzularında hareket alırken görmemiz mümkün o nedenle yavaş olun ve oldu bittiye getirmeyin hiçbir şeyi.