Günlük burç yorumları (7 Ocak 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 7 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 07.01.2022 - 00:02

Günlük burç yorumları (7 Ocak 2022) - 1

Dinginliğe ihtiyaç duyabilirsiniz.

Küçük şeylerin sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. Daha dirençli olmamız gereken bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (7 Ocak 2022) - 2

Koç

Finansal olarak güvenli oynamak sizin tarzınız olmayabilir ama şimdilik en iyi yol bu. Zamanınızı biraz da sevgiye harcayın.

Günlük burç yorumları (7 Ocak 2022) - 3

Boğa

Sorular sorun ve başkalarının ne yaptığına ilgi duymasanız da ilgi gösterin, önemseyin. Uyumlu olmak, müttefikler edinmenize yardımcı olacaktır.

Günlük burç yorumları (7 Ocak 2022) - 4

İkizler

Ortaya çıkan kişisel konularda fazlasıyla duygusal hissedeceksiniz. Ve bugün atacağınız adımlar işlerin nasıl gelişeceğini belirleyecek.

Günlük burç yorumları (7 Ocak 2022) - 5

Yengeç

Kimin yanınızda olduğunu ve kimin olmadığını anlamanız bugün önemli duruyor. Fırsat sizi bekliyor; kazanmaya hazırlanın. Ama doğru insanlarla!

Günlük burç yorumları (7 Ocak 2022) - 6

Aslan

Arkadaşlarınız, akrabalarınız veya komşularınızla olan ilişkilerinize dikkat edin. Tatsızlıktan kaçınmak istiyorsanız, nasıl hissettiğinizi ifade edin.

Günlük burç yorumları (7 Ocak 2022) - 7

Başak

Bir yalanı yaşamak sadece kaçınılmaz olanı uzatır. Gerçek sorunları görmezden gelirseniz bunun sonu keyifli olmayacaktır.

Günlük burç yorumları (7 Ocak 2022) - 8

Terazi

Verilen veya alınılan sorumluluklar ne olursa olsun herkesle bugün eşitliğe dayalı ilişkiler kurmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (7 Ocak 2022) - 9

Akrep

Bugün alışılmadık bir teklif, çok iyi karlı bir duruma yol açabilir. Cazibe ve diplomasi harikalar yaratacak. Elinizden geleni yapın.

Günlük burç yorumları (7 Ocak 2022) - 10

Yay

Şimdi biraz ekstra çalışma yapmanız, daha sonra başarınızı kalıcı olarak sağlayacaktır. Kendinize daha çok inanın.

Günlük burç yorumları (7 Ocak 2022) - 11

Oğlak

Sağa sola yanlış mesaj göndermediğinizden emin olun. Manasız durumlar içinde kalabilirsiniz bugün. Daha dikkatli adımlar atmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (7 Ocak 2022) - 12

Kova

Hayatı değiştiren bir deneyim yaşamanız olası. Bu durum işleri yapma şekliniz üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkilere sahip olacaktır.

Günlük burç yorumları (7 Ocak 2022) - 13

Balık

Bugün aslında başarı elinizin altında. Önce kendi ihtiyaçlarınızı ve hedeflerinizi koymalısınız ki daha istikrarlı ilerleyebilesiniz.

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