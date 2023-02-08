Günlük burç yorumları (7 Şubat 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 7 Şubat 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (7 Şubat 2023) - 1

Ay, başak burcunda. Bugün kıyı köşe halletmeniz gereken, düzenlemeniz için beklettiğiniz mevzular varsa önceliği bunlara verebilirsiniz.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (7 Şubat 2023) - 2

KOÇ

Mülk sahipleri, kiralamaları için iyi bir kiracı bulabilirler. Aynı şekilde kiracıysanız bugün sağa sola bakının daha uygun bir yer çıkabilir.

Günlük burç yorumları (7 Şubat 2023) - 3

BOĞA

Yeni bir sosyal grup, yeni bir yerde çalışmaya başlamak için evden uzaklaşanlar için keyifli olacak. Akademik alanda muhtemelen iyi bir haber alacaksınız.

Günlük burç yorumları (7 Şubat 2023) - 4

İKİZLER

Gayrimenkul sahibi olmak isteyenler ihtiyaç duyduğu krediyi almayı bugün başarabilirler. Bu konuda körü körüne bir yola çıkmamaya gayret edin.

Günlük burç yorumları (7 Şubat 2023) - 5

YENGEÇ

Yatırım olasılıkları belirsiz görünebilir. Önemli kararlar alırken daha dikkatli olun bugün.  Aile üyesinin ruh halini hassas bir şekilde ele alın.

Günlük burç yorumları (7 Şubat 2023) - 6

ASLAN

Bugün birine maddi destek vermek uzun vadede karşılığını verebilir. Maddi anlamda planlama yaparken daha dikkatli olun.

Günlük burç yorumları (7 Şubat 2023) - 7

BAŞAK

İş yerinde rahatsız edici bir yön varsa, zihinsel huzuru korumak zor olabilir. Bir spora veya fiziksel aktiviteye başlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Şubat 2023) - 8

TERAZİ

İyi bir gelirle yaşam kaliteniz artacak girişimlerde bulunabilirsiniz. Bugün, ev işlerine yardımcı olmanız sizin için iyi olabilir.

Günlük burç yorumları (7 Şubat 2023) - 9

AKREP

Araç ve inşaatla ilgili konular ilerleyecek. Kısa seyahatler etmeniz mümkün duruyor. İyi planlama ile huzurlu bir gün pek mümkün. 

Günlük burç yorumları (7 Şubat 2023) - 10

YAY

Ev harcamalarınızda gereksiz harcamaların önüne geçtiğiniz anda ciddi bir tasarrufta bulunabilirsiniz. Para konusuna bu aralar dikkat!

Günlük burç yorumları (7 Şubat 2023) - 11

OĞLAK

Bugün bağlı olduğunuz iş yerinde bazı konuşmalar canınızı sıkacak olabilir. Geliriniz doğru planlarsanız bu banka hesabınızı artırabilir.

Günlük burç yorumları (7 Şubat 2023) - 12

KOVA

Bugün bir telefon görüşmesinde yakınlarınızdan biri sizden borç isteyebilir. İş hayatınızda yeni bir başlangıç ​​yapmayı düşünebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Şubat 2023) - 13

BALIK

Arkadaşlarla dışarı çıkmak isterseniz bugün yapın, çok eğlenceli olacaktır. Akademik olarak başarılı olacağınızı söylemeye bile gerek yok.

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