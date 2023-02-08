Günlük burç yorumları (7 Şubat 2023)

Ay, başak burcunda. Bugün kıyı köşe halletmeniz gereken, düzenlemeniz için beklettiğiniz mevzular varsa önceliği bunlara verebilirsiniz.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Mülk sahipleri, kiralamaları için iyi bir kiracı bulabilirler. Aynı şekilde kiracıysanız bugün sağa sola bakının daha uygun bir yer çıkabilir.
BOĞA
Yeni bir sosyal grup, yeni bir yerde çalışmaya başlamak için evden uzaklaşanlar için keyifli olacak. Akademik alanda muhtemelen iyi bir haber alacaksınız.
İKİZLER
Gayrimenkul sahibi olmak isteyenler ihtiyaç duyduğu krediyi almayı bugün başarabilirler. Bu konuda körü körüne bir yola çıkmamaya gayret edin.
YENGEÇ
Yatırım olasılıkları belirsiz görünebilir. Önemli kararlar alırken daha dikkatli olun bugün. Aile üyesinin ruh halini hassas bir şekilde ele alın.
ASLAN
Bugün birine maddi destek vermek uzun vadede karşılığını verebilir. Maddi anlamda planlama yaparken daha dikkatli olun.
BAŞAK
İş yerinde rahatsız edici bir yön varsa, zihinsel huzuru korumak zor olabilir. Bir spora veya fiziksel aktiviteye başlayabilirsiniz.
TERAZİ
İyi bir gelirle yaşam kaliteniz artacak girişimlerde bulunabilirsiniz. Bugün, ev işlerine yardımcı olmanız sizin için iyi olabilir.
AKREP
Araç ve inşaatla ilgili konular ilerleyecek. Kısa seyahatler etmeniz mümkün duruyor. İyi planlama ile huzurlu bir gün pek mümkün.
YAY
Ev harcamalarınızda gereksiz harcamaların önüne geçtiğiniz anda ciddi bir tasarrufta bulunabilirsiniz. Para konusuna bu aralar dikkat!
OĞLAK
Bugün bağlı olduğunuz iş yerinde bazı konuşmalar canınızı sıkacak olabilir. Geliriniz doğru planlarsanız bu banka hesabınızı artırabilir.
KOVA
Bugün bir telefon görüşmesinde yakınlarınızdan biri sizden borç isteyebilir. İş hayatınızda yeni bir başlangıç yapmayı düşünebilirsiniz.
BALIK
Arkadaşlarla dışarı çıkmak isterseniz bugün yapın, çok eğlenceli olacaktır. Akademik olarak başarılı olacağınızı söylemeye bile gerek yok.