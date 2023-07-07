Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2023)

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2023) - 1

Ay Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Bugün özellikle detaylı kararlar vermek için pek iyi bir gün olmayabilir. Daha güncel işlerle uğraşın derim.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com 

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2023) - 2

KOÇ

Vücudunuzu biraz daha sıkılaştırmayı başarırsanız, size ruh haliniz üzerinde de yansıtıcı bir etki sağlar. Kendinizi daha güzel hissederseniz. Yapın bir şeyler.  

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2023) - 3

BOĞA

Paranızın hızlı hareketleri ilişkilerinizin dinamiklerini etkileyebilir. Can sıkıcı bir hal almadan önleminizi alın derim. 

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2023) - 4

İKİZLER

Olumlu düşünceler, gelecek hakkında iyimserlik ve inançla düşünmenize yardımcı olabilir. İyi becerileriniz var, olayların sizi üzmesine izin vermeyin.  

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2023) - 5

YENGEÇ

Borsa, kripto para gibi konularda bugün bir şeyler yapmak isterseniz gayet güzel işler çıkarabilirsiniz. Ama yine de temkinli olun. 

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2023) - 6

ASLAN

Gökyüzü bugün size hırsın kesinlikle iyi bir nitelik olduğunu, ancak kötüye kullanılmaması gerektiğini, aksi takdirde yalnız kalabileceğinizi hatırlatıyor.  

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2023) - 7

BAŞAK

Uzun süredir yapmanız gereken ama bir türlü elinizin gitmediği ne kadar iş varsa bugün resmen üstünüze çökebilir. 

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2023) - 8

TERAZİ

Bugün canınızı sıkan bir şey yüzünden yapılacak işlerde biraz yavaşlamış olabilirsiniz. Gerçeği olduğu gibi göremiyorsanız kafanız karışıyor olacaktır. 

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2023) - 9

AKREP

Daha köklü düşünce sistemlerine karşı direnç göstermekte zorlanabilir bununla beraber başka bakış açılarında olmayı öğrenebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2023) - 10

YAY

Bazen çok rekabetçi olursunuz ve bu etrafınızdaki insanları korkutabilir, özellikle de kendinizi onlarla karşılaştırıyorsanız. Biraz daha makul görünmeye bakın.  

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2023) - 11

OĞLAK

Enerjinizi sağaltmak için yeni fiziksel uğraşlara yönelebilirsiniz. Ruh halinizdeki dalgalanmaları aktivitelerinizi arttırarak düzeltebilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2023) - 12

KOVA

Yakın geleceğiniz hakkında size sayısız açıklamalar yapacak insanlarla çok ilginç sohbetler yapabilirsiniz bugün. Ama kendinizi bunaltmayın, sadece dinleyin.   

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2023) - 13

BALIK

Gerçekte, çok fazla şey talep eden ve endişeye neden olan sizsiniz. Kendi içinizde netleştirseniz daha iyi olur, aksi takdirde sadece elinizde üzüntü kalır.  

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