Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2025)

Akrep

Bugün içsel dünyanla yüzleşme vakti. Duygusal olarak seni etkileyen bazı durumlar tekrar gündeme gelebilir. Bu sana ilk başta zorlayıcı gibi gelse de aslında bir tür arınma süreci olabilir. Güvensizliklerinle yüzleşip onları dönüştürmek için uygun bir zamandasın. Aşk hayatında ise kıskançlık ya da kontrol ihtiyacından kaynaklanan bazı sorunlar baş gösterebilir. Partnerinle açık iletişim kurmak, bu gerilimi çözebilir. Yalnızsan, çekici ama gizemli bir kişi radarına girebilir. Bugün yüzeysel şeylerden çok derin bağlar ve anlamlar peşindesin. Kalbini zorlayan değil, besleyen şeylere yönel.