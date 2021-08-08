Günlük burç yorumları - 8 Ağustos 2021

08.08.2021 - 02:05
Aslan burcunda yeniay
Kendinizi daha güçlü ve lider pozisyonda hissedebilirsiniz. Kazalara dikkat edin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Aşk, kısa süreli ilişkiler, hobiler, çocuklar ve tabi şans gerektiren, sonu çok da belli olmayan işlerde hem gerilimli hem de ümitli bir gün yaşayabilirsiniz
Boğa
Gayrimenkul meseleleri için tam bir koşturma yaşayabilirsiniz. Hele bir de bunun ucu aileye dayanıyorsa, sabırlı ve sakin olun derim.
İkizler
Çevrenizle olan ilişkinize daha fazla özen gösterin. Ne kadar meşgul olursanız olun onlara zaman ayırmayı ihmal etmeyin derim.
Yengeç
Maddi anlamda güzel gelişmelerin haberini bugün alabilirsiniz. Ve fakat kardeş, arkadaş gruplarındaki gelişmelere konuşmalara dikkat edin.
Aslan
Ani çarpıcı gelişmelere açık bir gün. Ne olursa olsun keyfinizi kaçırmamaya gayret edin. Manasız konuşan zevzek tiplerden uzak durun yeter.
Başak
Bugün psişik güçlerinizde bir artış olabilir. kendiniz ve çevreniz için iyi düşünürseniz iyi, kötü düşünürseniz kötü şeyler yaşayabilirsiniz.
Terazi
Cinsellik ve cinsel sağlık konuları başta olmak üzere, bulaşıcı hastalıklar konusunda daha dikkatli davranmanızda fayda görünmekte.
Akrep
“Tatil günü de iş mi yapılırmış?” umarım bugünün en çok ortalık toplayanı siz olmazsınız. Üzerinize yıkılan iş varsa yardım alın derim.
Yay
Uzak yollardan veya yabancı ülkelerle ilgili insanlardan biraz nahoş haberler, sözler duyabilirsiniz. Soğuk kanlılığınızı koruyun derim.
Oğlak
Sırt ve kas ağrılarına dikkat edin. Kontrolsüzce spor yapmak veya hareket etmek size zarar verebilir. Yani bugün sağlığınıza önem verin.
Kova
Orağınız veya eşiniz çekirdek ailenizle veya size ait bir gayrimenkul, yatırım mevzusunda sorun yaratacağının ipucunu verecek olabilir.
Balık
Bugün ne yaparsanız yapıp size kendinizi iyi hissettirecek insanlarla yanyana olmaya bakın moralinizin bozulması için pek müsait bir gün.