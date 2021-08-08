Günlük burç yorumları - 8 Ağustos 2021

Astrolog Murat İpek'ten 8 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

08.08.2021 - 02:05

Günlük burç yorumları - 8 Ağustos 2021 - 1

Aslan burcunda yeniay

Kendinizi daha güçlü ve lider pozisyonda hissedebilirsiniz. Kazalara dikkat edin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 8 Ağustos 2021 - 2

Koç

Aşk, kısa süreli ilişkiler, hobiler, çocuklar ve tabi şans gerektiren, sonu çok da belli olmayan işlerde hem gerilimli hem de ümitli bir gün yaşayabilirsiniz

Günlük burç yorumları - 8 Ağustos 2021 - 3

Boğa

Gayrimenkul meseleleri için tam bir koşturma yaşayabilirsiniz. Hele bir de bunun ucu aileye dayanıyorsa, sabırlı ve sakin olun derim.

Günlük burç yorumları - 8 Ağustos 2021 - 4

İkizler

Çevrenizle olan ilişkinize daha fazla özen gösterin. Ne kadar meşgul olursanız olun onlara zaman ayırmayı ihmal etmeyin derim.

Günlük burç yorumları - 8 Ağustos 2021 - 5

Yengeç

Maddi anlamda güzel gelişmelerin haberini bugün alabilirsiniz. Ve fakat kardeş, arkadaş gruplarındaki gelişmelere konuşmalara dikkat edin.

Günlük burç yorumları - 8 Ağustos 2021 - 6

Aslan

Ani çarpıcı gelişmelere açık bir gün. Ne olursa olsun keyfinizi kaçırmamaya gayret edin. Manasız konuşan zevzek tiplerden uzak durun yeter.

Günlük burç yorumları - 8 Ağustos 2021 - 7

Başak

Bugün psişik güçlerinizde bir artış olabilir. kendiniz ve çevreniz için iyi düşünürseniz iyi, kötü düşünürseniz kötü şeyler yaşayabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları - 8 Ağustos 2021 - 8

Terazi

Cinsellik ve cinsel sağlık konuları başta olmak üzere, bulaşıcı hastalıklar konusunda daha dikkatli davranmanızda fayda görünmekte.

Günlük burç yorumları - 8 Ağustos 2021 - 9

Akrep

“Tatil günü de iş mi yapılırmış?”  umarım bugünün en çok ortalık toplayanı siz olmazsınız. Üzerinize yıkılan iş varsa yardım alın derim.

Günlük burç yorumları - 8 Ağustos 2021 - 10

Yay

Uzak yollardan veya yabancı ülkelerle ilgili insanlardan  biraz nahoş haberler, sözler duyabilirsiniz. Soğuk kanlılığınızı koruyun derim. 

Günlük burç yorumları - 8 Ağustos 2021 - 11

Oğlak

Sırt ve kas ağrılarına dikkat edin. Kontrolsüzce spor yapmak veya hareket etmek size zarar verebilir. Yani bugün sağlığınıza önem verin.

Günlük burç yorumları - 8 Ağustos 2021 - 12

Kova

Orağınız veya eşiniz çekirdek ailenizle veya size ait bir gayrimenkul, yatırım mevzusunda sorun yaratacağının ipucunu verecek olabilir.

Günlük burç yorumları - 8 Ağustos 2021 - 13

Balık

Bugün ne yaparsanız yapıp size kendinizi iyi hissettirecek insanlarla yanyana olmaya bakın moralinizin bozulması için pek müsait bir gün.

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