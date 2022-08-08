Günlük burç yorumları (8 Ağustos 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 8 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler 08.08.2022 - 01:09

Günlük burç yorumları (8 Ağustos 2022) - 1

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Belli bir amaçla hizmet etmeyen aktivitelerle meşgul olabilirsiniz. Daha özgür olacağınız alanlara yönelmek isteyebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (8 Ağustos 2022) - 2

KOÇ

İnandığınız yolda, inandığınız doğrularla tam gaz devam. Projelerinizi gerçekleştirmek için gereken motivasyona sahipsiniz.  

Günlük burç yorumları (8 Ağustos 2022) - 3

BOĞA

Sabit giderler ve finansal kaynakların geliştirilmesi üzerine eş ve ortaklarınızla planlamalarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Ağustos 2022) - 4

İKİZLER

Romantik ilişkilerinizde daha adil kararlar almaya ve eşit olmaya özen gösterebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Ağustos 2022) - 5

YENGEÇ

Günlük hayata yeni heyecanlar katabilir, macera peşinden koşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Ağustos 2022) - 6

ASLAN

Keyif alacağınız aktivitelere yönelmek her zamankinden daha iyi hissettirebilir.

Günlük burç yorumları (8 Ağustos 2022) - 7

BAŞAK

Aile içinde hareketli bir gün, büyüklerinizin yol gösterici deneyimlerinden faydalanabilirsiniz.

 

Günlük burç yorumları (8 Ağustos 2022) - 8

TERAZİ

Kısa seyahatler, nefes aldıran kaçamaklar için hızlı planlar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Ağustos 2022) - 9

AKREP

Harcamalarınızı genişletebilir, kendinize ve sevdiklerinize karşı bonkör davranışlarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Ağustos 2022) - 10

YAY

Kendinizi ön plana çıkarabileceğiniz, bilgi ve tecrübelerinizle parlayacağınız ortamlarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Ağustos 2022) - 11

OĞLAK

İçsel anlamda dinginlik ve huzuru arzuluyor olabilirsiniz. İyi ve güzele odaklanmak enerjinizi arttırabilir.

Günlük burç yorumları (8 Ağustos 2022) - 12

KOVA

Sosyal gruplarda, kalabalık çalışmalarda rol almak isteyebilirsiniz. Toplum yararına olan işlerde fırsatlarla karşılaşmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (8 Ağustos 2022) - 13

BALIK

Eğitim ve kariyer gibi gelecek planlamalarına adeta sihirli değnek niteliğinde güzellikler gelmesi mümkün.

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