Günlük burç yorumları (8 Ağustos 2022)

Haberler 08.08.2022 - 01:09
Ay, Yay burcunda ilerliyor. Belli bir amaçla hizmet etmeyen aktivitelerle meşgul olabilirsiniz. Daha özgür olacağınız alanlara yönelmek isteyebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
İnandığınız yolda, inandığınız doğrularla tam gaz devam. Projelerinizi gerçekleştirmek için gereken motivasyona sahipsiniz.
BOĞA
Sabit giderler ve finansal kaynakların geliştirilmesi üzerine eş ve ortaklarınızla planlamalarda bulunabilirsiniz.
İKİZLER
Romantik ilişkilerinizde daha adil kararlar almaya ve eşit olmaya özen gösterebilirsiniz.
YENGEÇ
Günlük hayata yeni heyecanlar katabilir, macera peşinden koşabilirsiniz.
ASLAN
Keyif alacağınız aktivitelere yönelmek her zamankinden daha iyi hissettirebilir.
BAŞAK
Aile içinde hareketli bir gün, büyüklerinizin yol gösterici deneyimlerinden faydalanabilirsiniz.
TERAZİ
Kısa seyahatler, nefes aldıran kaçamaklar için hızlı planlar yapabilirsiniz.
AKREP
Harcamalarınızı genişletebilir, kendinize ve sevdiklerinize karşı bonkör davranışlarda bulunabilirsiniz.
YAY
Kendinizi ön plana çıkarabileceğiniz, bilgi ve tecrübelerinizle parlayacağınız ortamlarda bulunabilirsiniz.
OĞLAK
İçsel anlamda dinginlik ve huzuru arzuluyor olabilirsiniz. İyi ve güzele odaklanmak enerjinizi arttırabilir.
KOVA
Sosyal gruplarda, kalabalık çalışmalarda rol almak isteyebilirsiniz. Toplum yararına olan işlerde fırsatlarla karşılaşmanız mümkün.
BALIK
Eğitim ve kariyer gibi gelecek planlamalarına adeta sihirli değnek niteliğinde güzellikler gelmesi mümkün.